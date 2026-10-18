فضيحة غذائية جديدة في لبنان متعلّقة بـاللّحوم.. هذا ما يفعله التجار (صور)

لصاحبة "احمد كسار"

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وأوضحت البلدية، في بيان، أن مصلحة المسالخ نفذت كشفاً ميدانياً على المحل بناءً على توجيهات محافظ القاضي ، بمؤازرة في وفوج حرس بيروت.وبحسب البيان، عثرت فرق الكشف على معدات لتقطيع اللحوم المجمّدة، إضافة إلى لحوم جرى تذويبها وفرمها وتجهيزها لإنتاج البرغر والنقانق ومنتجات أخرى، فضلاً عن عبوات أُزيلت أغلفتها بعد إذابتها.وأفادت البلدية بأن هذه المنتجات كانت تُجهز بناءً على طلب أصحاب ملاحم، تمهيداً لتوزيعها وبيعها في محال داخل بيروت، مع الاشتباه بتقديم اللحوم المجمّدة بعد تذويبها على أنها طازجة، ما قد يؤدي إلى تضليل المستهلك بشأن طبيعتها وحالتها الفعلية.وعلى الأثر، سُطّر محضرا ضبط بحق صاحب المحل ومساعديه، تمهيداً لإحالتهم إلى القاضي المنفرد الناظر في مخالفات البلديات، كما تقرر وقف المحل عن العمل وإزالة المعدات المستخدمة في تذويب اللحوم.وأكدت البلدية أنها حددت أسماء الملاحم التي كانت تشتري المنتجات من المحل وتعيد بيعها للمواطنين، على أن تتحقق من مدى التزامها بالشروط الصحية وتتخذ الإجراءات اللازمة بحق المخالفين.وأشارت إلى أن الحملة تأتي ضمن تشديد الرقابة على تخزين اللحوم وتذويبها وتجهيزها وتوزيعها، بهدف حماية سلامة الغذاء ومنع التلاعب بالمنتجات المعروضة للمستهلكين.