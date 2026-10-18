تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أصبحَ مكان وفيق صفا.. تقريرٌ أميركي يكشف سيرة "حسين العبدالله"

ترجمة "لبنان 24"

|
Lebanon 24
18-10-2026 | 15:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أصبحَ مكان وفيق صفا.. تقريرٌ أميركي يكشف سيرة حسين العبدالله
أصبحَ مكان وفيق صفا.. تقريرٌ أميركي يكشف سيرة حسين العبدالله photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
نشرت مؤسسة "الدفاع عن الديمقراطيات" الأميركية (FDD)، عبر موقعها "لونغ وور جورنال"، تقريراً تناول مسيرة حسين العبدالله، الذي تولّى رئاسة وحدة الارتباط والتنسيق في "حزب الله" خلفاً لوفيق صفا في شباط 2026، مسلّطاً الضوء على علاقاته بالمؤسسات الأمنية والعسكرية والقضائية اللبنانية، ودوره في إدارة الاتصالات بين الحزب والدولة.
Advertisement

وبحسب التقرير الذي ترجمهُ "لبنان24"، برز اسم العبدالله مجدداً على خلفية ضبط شحنة متفجرات عند حاجز ضهر البيدر في 5 تشرين الأول الجاري، إذ صادرت قوى الأمن الداخلي نحو 800 كيلوغرام من المتفجرات والمواد المرتبطة بها، وسط تقارير لبنانية ربطت الشحنة بـ"حزب الله".
 
ونقل التقرير عن صحيفة "الشرق الأوسط"، في 13 تشرين الأول، أن العبدالله تواصل مع قيادات عسكرية وأمنية لبنانية سعياً لاستعادة الشحنة، لكن محاولاته لم تنجح.
 
وبحسب مصدر نيابي مقرّب من "حزب الله" وحركة "أمل" نقلت عنه الصحيفة، فإن الحزب كان يريد استخدام المتفجرات للتصدّي لأي تقدّم إسرائيلي محتمل في جنوب لبنان.
 
وأشار التقرير إلى أن هذه الحادثة تسلّط الضوء على طبيعة عمل وحدة الارتباط والتنسيق، المعروفة أيضاً باسم "الوحدة 927"، والتي تتولّى إدارة علاقات الحزب مع المؤسسات الرسمية، بما فيها الأجهزة الأمنية والجيش والقضاء، إضافة إلى القوى السياسية.
 
من هو حسين العبدالله؟
 
وفق التقرير، يتحدّر العبدالله من بلدة الخيام في قضاء مرجعيون، وتعود أقدم المعلومات الموثّقة عن نشاطه داخل "حزب الله" إلى عام 2002، حين ذكرت صحيفة "السفير" أنه كان مسؤول القطاع الشرقي في الجنوب.
 
وفي عام 2009، ظهر اسمه بصفته مسؤول لجنة الارتباط والتنسيق في الجنوب، قبل أن يُشار إليه عام 2010 باعتباره رئيس اللجنة الأمنية الجنوبية في الحزب، خلال اتصالات لمعالجة إشكالات بين أهالٍ وعناصر من قوات "اليونيفيل" في بلدتي تولين وقبريخا.
 
كذلك، شارك في اجتماعات أمنية وسياسية متعددة، بينها لقاءات مع مسؤولين في الجيش اللبناني وقوى الأمن الداخلي، إضافة إلى ممثلين عن أحزاب سياسية وشخصيات رسمية.
 
وفي آذار 2014، رافق العبدالله وفيق صفا إلى اجتماع مع قائد منطقة الجنوب في قوى الأمن الداخلي آنذاك، العقيد سمير شحادة، لبحث إشكالات أمنية في منطقة تعمير عين الحلوة في صيدا، واتفق الطرفان على استمرار التواصل.
 
وتولّى العبدالله لاحقاً مهمات تنسيقية أخرى، بينها المشاركة في معالجة خلاف وقع عام 2022 بين عناصر من "حزب الله" وأهالٍ في بلدة رميش الحدودية، بحضور ممثلين عن الجيش والبلدية والجهات الدينية.
 
خلافة وفيق صفا وإعادة توزيع الصلاحيات
 
وأوضح التقرير أن تعيين العبدالله خلفاً لوفيق صفا أُعلن في 6 شباط 2026، وهو ما أكّده مسؤولان في "حزب الله" لوكالة "أسوشيتد برس".
 
وجاء التغيير في إطار إعادة تنظيم داخل الحزب، عقب الخسائر التي تعرّضت لها قيادته خلال حرب عام 2024 مع إسرائيل، وتولّي نعيم قاسم منصب الأمين العام.
 
ونقل التقرير عن وسائل إعلام أن مغادرة صفا منصبه ارتبطت بخلافات داخلية وتقليص صلاحياته، في حين أشارت روايات أخرى إلى أن محاولة اسرائيل اغتياله في تشرين الأول 2024 أثّرت في قدرته على التحرّك.
 
وبحسب "الشرق الأوسط"، يُعدّ العبدالله مقرّباً من نعيم قاسم، ويساعده أحمد مهنّا في إدارة الاتصالات مع الدولة اللبنانية وجهات خارجية.
 
لكن التقرير لفت إلى أن العبدالله لم يرث كل صلاحيات صفا، إذ توزّعت بعض المهمات على مسؤولين آخرين، بينهم النائب حسن فضل الله، الذي تولّى جانباً من الاتصالات، ورئيس كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب محمد رعد، الذي يشرف على العلاقات السياسية الرسمية للحزب.
 
اتصالات مع القضاء والأجهزة الأمنية
 
وتطرّق التقرير إلى نشاط العبدالله بعد تولّيه منصبه الجديد، مشيراً إلى أن تقارير أفادت في أيار الماضي بمشاركته، إلى جانب النائب حسن فضل الله، في اتصالات هدفت إلى ترتيب لقاء مباشر بين رئيس الجمهورية جوزاف عون ومسؤولين في "حزب الله".
 
إلا أن اللقاء لم يُعقد، بعدما طالب الحزب بتعليق مشاركة الرئاسة في المفاوضات مع إسرائيل، وهو ما رفضه عون، وفق الرواية التي أوردها التقرير.
 
كذلك، تحدثت تقارير أخرى عن أن العبدالله أجرى خلال آب الماضي زيارات واتصالات متكررة مع مدّعين عامين وقضاة تحقيق، من دون تحديد الملفات التي تناولتها هذه الاتصالات أو نتائجها.
 
وفي أيلول، أفادت تقارير أخرى بأن العبدالله والنائب حسن فضل الله كانا يتردّدان على المديرية العامة للأمن العام، في إطار قنوات التواصل بين الحزب والمؤسسات الرسمية، مشيراً إلى دور المدير العام للأمن العام اللواء حسن شقير في تسهيل التواصل مع رئاسة الجمهورية.
 
ماذا عن العقوبات الأميركية؟
 
ولفت تقرير المؤسسة الأميركية إلى أنه، خلافاً لوفيق صفا الذي فرضت عليه واشنطن عقوبات عام 2019، لم يتمكّن معدّو التقرير من تحديد إدراج حسين العبدالله على قائمة العقوبات الأميركية.
 
وأوضح أن وزارة الخزانة الأميركية فرضت عقوبات عام 2022 على شخصين آخرين يحملان اسماً مشابهاً، لكن المعلومات المتاحة عنهما لا تتطابق مع البيانات العائلية المنسوبة إلى المسؤول الحالي في الحزب.
 
وأشار التقرير أيضاً إلى وجود تضارب في المعلومات المتعلقة بالاسم الكامل للعبدالله وتاريخ ميلاده، وعدم توافر وثيقة رسمية موثّقة تحسم هويته القانونية بصورة نهائية.
 
كذلك، ذكر أن البحث في الصور المنشورة لم يؤدِّ إلى تحديد صورة مؤكّدة له، رغم العثور على صور من مناسبات واجتماعات يُحتمل أنه شارك فيها.
 
وبذلك، يقدّم التقرير حسين العبدالله باعتباره شخصية عملت لأكثر من عقدين في أجهزة التنسيق والأمن التابعة لـ"حزب الله"، قبل انتقالها إلى قيادة وحدة الارتباط المركزية، مع استمرار دوره في التواصل مع مؤسسات الدولة اللبنانية، وسط تباين في الروايات بشأن حدود صلاحياته وطبيعة بعض الاتصالات المنسوبة إليه.
 
المصدر: ترجمة "لبنان 24"
مواضيع ذات صلة
"وفيق صفا" يبتعد عن "الصف الأول"؟
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
من سيحلّ مكان "اليونيفيل" في لبنان؟ تقرير إماراتيّ يكشف
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
"حماس في كل مكان".. تقرير يكشف رسائل الموسم الخامس من "فوضى"
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24
تقرير لـ"The Telegraph":ترامب أصبح أخيراً صاحب اليد العليا في إيران
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:29:22 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

صحافة أجنبية

المديرية العامة

المدير العام

الشرق الأوسط

الأمين العام

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

إسرائيل

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:54 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:39 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

ترجمة "لبنان 24"

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-10-19
Lebanon24
09:11 | 2026-10-19
Lebanon24
08:54 | 2026-10-19
Lebanon24
08:39 | 2026-10-19
Lebanon24
08:29 | 2026-10-19
Lebanon24
08:29 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24