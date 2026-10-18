احتفال باليوم الوطني للتعليم المسيحي بمشاركة أكثر من 450 معلّماً ومعلّمة

نظّمت الأمانة العامة للجنة الأسقفية للتعليم المسيحي في ، برئاسة راعي أبرشية أنطلياس رئيس اللجنة المطران أنطوان بو نجم، الاحتفال باليوم الوطني للتعليم المسيحي بعنوان "بك تكتمل الرسالة You Are the Plus"، على مسرح مدرسة مار يوسف في قرنة شهوان، من التاسعة صباحاً حتى الثانية بعد الظهر، بمشاركة أكثر من 450 معلّماً ومعلّمة للتعليم المسيحي، من مختلف المناطق، تأكيداً لوحدة الرسالة التربوية والإنجيلية التي تجمع العاملين في هذا الحقل الرسولي. وحضر الاحتفال لمجلس البطاركة والأساقفة الكاثوليك في لبنان الأب جان يونس والأمين العام للمدارس الكاثوليكية الأب يوسف نصر، إلى جانب عدد من المسؤولين التربويين والكنسيين.

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استُهلّ النهار بكلمة ترحيبية ألقاها الأمين العام للجنة الأسقفية للتعليم المسيحي الخوري داني أفرام، الذي قدّم برنامج اللقاء وأهدافه، مشدداً على أهمية مواكبة المعلّمين في رسالتهم التربوية والإيمانية.

وتضمّن البرنامج فترة تسبيح وصلاة أحياها المرنّم غابي صاصي والمرنّمة سندريلا راجحة بمرافقة العازف أنطوان أبي خليل، في أجواء روحية ساعدت المشاركين على الدخول في عمق رسالة التعليم المسيحي.

وبعد ذلك، قدّمت كلود أبي ناضر هندي محاضرة بعنوان "الرسل والرسالة"، تناولت من خلالها الرسالة التي وصلت إلى المعلّمين اليوم انطلاقاً من خبرة الرسل وشهادتهم للإنجيل. وانتقل المشاركون بعدها إلى عالم الألوان والرموز كلغة تبشيرية صامتة مع المصمّم ماجد بو طانوس، الذي أضاء على أهمية الصورة والرمز في نقل القيم والتواصل مع الأجيال الجديدة.

وتناول مارك بيروتي موضوع البيئة ودورها في الرسالة المسيحية، مشدداً على أهمية العناية بالخليقة كجزء أساسي من الشهادة الإنجيلية في عالمنا المعاصر.

وفي كلمته، شدّد المطران أنطوان بو نجم على أن "رسالة معلّم التعليم المسيحي تستمدّ قوتها وثمارها من علاقة حيّة ومتجدّدة مع يسوع المسيح"، داعياً المعلّمين إلى "تنمية هذه العلاقة وتقويتها باستمرار، ليكونوا شهوداً للإنجيل ورفاق درب للأجيال الناشئة في مسيرتها الإيمانية والإنسانية".

أما المحطة الأخيرة فكانت مع فريق Eastern Christian ممثلاً بكل من شربل وجيوفاني، اللذين نقلا المشاركين إلى عالم التواصل الرقمي، وأبرزا أهمية تعلّم لغة الشباب اليوم وأساليب التواصل الحديثة للوصول إليهم ومرافقتهم بفعالية.

وشهد افتتاح اللقاء عرض الفيلم "بك تكتمل الرسالة" من تصميم إيلي زيدان، الذي أشرف أيضاً على تنفيذ هذا اليوم بالتعاون مع الأمانة العامة للجنة الأسقفية للتعليم المسيحي.

واختُتم الاحتفال بلقمة محبة جمعت المشاركين في أجواء أخوية، عاكسةً روح الشركة والالتزام المشترك بمتابعة رسالة التعليم المسيحي في الكنيسة والمجتمع.

وأكدت اللجنة المنظمة في ختام اللقاء أن عنوان اليوم "بك تكتمل الرسالة – You Are the Plus" يعبّر عن قناعتها بأن كل معلّم ومعلّمة للتعليم المسيحي يشكّلان عنصراً أساسياً في مسيرة نقل الإيمان وبناء الأجيال الجديدة على القيم الإنجيلية.