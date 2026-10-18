سلام خلال إستقباله بارو: لتفادي أي فراغ في الجنوب ومواصلة دعم الجيش وتعزيز قدراته

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استقبل الدكتور نواف سلام في السراي الكبير، وزير والشؤون الخارجية الفرنسي جان نويل بارو، والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة الجيوش أليس روفو، على رأس وفد مرافق، بحضور السفير الفرنسي لدى باتريك دوريل.وجرى خلال اللقاء، الذي شارك فيه وزير الثقافة الدكتور غسان سلامة، البحث في آخر التطورات في لبنان والمنطقة، حيث ثمّن الرئيس سلام مواصلة دعمها للبنان، ولا سيما جهوده الرامية إلى تحقيق الانسحاب الكامل من أراضيه، وبسط سلطة كامل أراضيها بقواها الذاتية وحدها.كما أكد أهمية دعم الدولة في مسار العودة والتعافي وإعادة الإعمار في الجنوب، بما يساهم في تثبيت الأهالي في أرضهم، واستعادة الخدمات الأساسية، وتعزيز حضور مؤسسات الدولة.وتناول البحث الترتيبات الدولية لمرحلة ما بعد اليونيفيل، حيث شدد الرئيس سلام على ضرورة تفادي أي فراغ في الجنوب، وضمان استمرار حضور دولي يضطلع بمهام المراقبة والإفادة والتواصل، تحت مظلة قرار صادر عن الدولي.كذلك، جرى التأكيد على أهمية مواصلة دعم وتعزيز قدراته لتمكينه من الاضطلاع بمهامه في بسط سلطة الدولة على كامل أراضيها.وفي الشأن الاقتصادي، تناول اللقاء مسار الإصلاحات المالية والاقتصادية التي تنفذها الحكومة، وأهمية التوصل إلى برنامج مع ، بما يساهم في استعادة الثقة بالاقتصاد اللبناني ودعم مسار التعافي.، نقل الوزير بارو تحيات إيمانويل ماكرون، مجدداً تأكيد دعم فرنسا لسيادة لبنان واستقراره، واستعدادها لمواصلة مساندة الدولة اللبنانية والجيش، والمساهمة في بلورة الترتيبات الدولية لمرحلة ما بعد اليونيفيل، ودعم جهود الإصلاح والتعافي وإعادة الإعمار.