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قال عضو كتلة "الوفاء للمقاومة" النائب حسن فضل الله، "نحن لسنا في موقع تحدّي الدولة، ولا نريد أن نتحدى أحداً في ، فمن هو في موقع المقاومة ضد العدو، ومن كانت عدواً له، كفاه عدوّاً"، واضاف "نحن لا نبحث عن خصومات أو سجالات أو تحديات، ولا نريد أن نكون بديلاً عن أحد أو أن نحلّ محلّ أحد، بل إننا في موقف دفاعي، ونحن مستهدفون، ومصيرنا مهدّد من قبل هذا العدو . ولأننا لم نعثر حتى الآن في لبنان على دولة تتحمّل مسؤوليتها، فإننا نتحمّل هذه المسؤولية ونقدّم هذه التضحيات".وجاءت مواقف النائب فضل الله خلال مشاركته في الاحتفال التكريمي الذي أقامه " " لشهداء المقاومة الإسلامية في بلدة تبنين الجنوبية، بحضور فعاليات وشخصيات وعلماء دين وعوائل شهداء وجمع من الأهالي.ورأى فضل الله أنه ليس لدينا الآن في لبنان دولة تملك قرارها، بل دولة تُسيَّر من الخارج، فالبعض يسيّرها عبر "واتساب"، والبعض الآخر عبر الهاتف، وأن ما تتخذه من قرارات، وبعضها يأتي تحت الضغط، ليس إلا إملاءات خارجية تهدف إلى سلب بلدنا عناصر قوته، بعدما فشلت الحرب والحصار في على المقاومة. وأضاف أن "من أرادوا لبعض الأدوات الداخلية أن تقضي على المقاومة وقدراتها، تحت عنوان حصرية السلاح وحصرية قرار الحرب والسلم بيد الدولة، هم واهمون"، وقال: "أعطونا دولة، وأثبتوا أنكم دولة، قبل أن تتحدثوا عن حقوق الدولة، فلا أحد ينكر أن للدولة حقوقاً، لكن عليها أيضاً مسؤوليات وواجبات".وقال فضل الله إن "ما قام به بعض أهل السلطة هو اتخاذ إجراءات ظالمة وقرارات باطلة بإملاء أميركي مباشر، وإن هذه المطالب الأميركية تهدف في نهاية المطاف إلى تخريب البلد، لأنهم لن يستطيعوا أن يلووا ذراع هذه المقاومة، ولن يستطيعوا أن ينالوا من إرادة شعبنا".وأكد أن "هذه المقاومة هي هذا الشعب الذي يشكّل أكثر من نصف البلد"، مضيفاً: "عندما نتحدث عن مجتمع المقاومة، فإننا لا نتحدث فقط عن المسلمين الشيعة، بل عن مجتمع أوسع من ذلك، وإن كان هناك استهداف حتى للهوية الدينية، ولكل من ينتمي إلى هذه الطائفة العزيزة، لكن هذا الاستهداف لا يؤدي إلى إضعافنا، بل إلى مزيد من التماسك والوحدة وصلابة الموقف".وتابع: "نحن لا نواجه الدولة وقراراتها، بل هناك بعض أهل السلطة الذين يخضعون لوصاية خارجية أميركية وينفّذون طلباتها، وهذه الوصاية تتدخل في القضاء والأمن والسياسة المالية والإجراءات الاقتصادية والتعيينات، وهذا أمر يعرفه الجميع في البلد. وعندما نجلس معهم، يقولون إن السفير الفلاني مارس الضغط، وإن فلاناً اتصل من الخارج وليس لدينا قدرة على تحمّل الضغط، فلنقم بخطوة ما حتى نتلافى هذه الضغوط".وشدد فضل الله على أنه "في المبادئ لا تنازلات، وفي قضية المقاومة لا مجال للتساهل مع أي استهداف لأي عنصر من عناصر قوتها"، وقال: "كل مطلبنا من بعض أهل السلطة هو ألّا يستجيبوا للإملاءات، وقد نصحناهم من موقع حرصنا على السلم الأهلي والاستقرار والحفاظ على بلدنا، ونحن ندفع أغلى الدماء من أجل هذا البلد، لكن هذا الحرص لا يعني على الإطلاق أن يتم استغلاله للقيام ببعض الإجراءات، لأن هناك حدوداً معينة لا يمكن التسامح أو التساهل فيها. وهذا الأمر له علاقة بمصيرنا، وبوجودنا على أرضنا، وبمستقبلنا، وبشراكتنا في البلد، وعندما يُمسّ وجودنا في لبنان، فمن الطبيعي أن نتصدى ونواجه".وسأل السلطة: "لماذا تأخذون البلد، بناءً على ضغط أميركي، وتحديداً من الأميركي، إلى مواجهة داخلية؟ من المستفيد منها؟ فهل تفيدها وتفيد العهد والحكومة؟ وهل يفيدها توتير البلد واستفزاز الناس بهذه الطريقة؟ ولماذا هناك إصرار على توفير أسباب المواجهة الداخلية؟".وأضاف: "إننا لا نعترف بالقرارات التي اتُّخذت بحق المقاومة في الثاني من آذار، وكان هناك من يحاول إيجاد معالجات، ثم تحرّك بعض هذه السلطة وكأنه يعمل بالتحكم عن بُعد. فعندما مرّت شاحنة وجرى إيقافها ومعرفة ما بداخلها، قيل إن الشاحنة تنقل سلاحاً، وماذا يعني ذلك؟ فمن الطبيعي أن تنقل المقاومة سلاحاً وأن يصل إلى الجبهة، أما كيف تنقله وبأي طريق، فهذا له إجراءاته الخاصة، وإلا كيف تحضّر المقاومة نفسها وتجهّز قدراتها؟ وكيف ستقاتل هذا العدو؟ فهل تقاتله بأكياس البطاطا؟".وقال: "صادف أنكم اكتشفتم أمراً ما، ولكن هل هذا يعني أن تخربوا البلد؟ وهل يعني ذلك أن تحرّضوا إلى هذا المستوى، بدءاً من بعض المسؤولين الرسميين، وصولاً إلى الأحزاب والقوى السياسية؟ فلولا أننا نتحلّى بأعلى درجات والوعي، لكان بلدنا في مكان آخر، لكننا الأحرص على بلدنا، وسنبقى الأحرص عليه، لكن هذا لا يعني على الإطلاق أن يتمادوا، سواء كانوا في السلطة أو خارجها".وتابع فضل الله: "لذلك، فإن نصيحتنا، من منبر تبنين ومن منبر الشهداء، إلى بعض الأجهزة الرسمية في الداخل، وإلى بعض الموظفين فيها، الذين تزجّ بهم بعض الجهات في السلطة في إجراءات معينة، أو يتواصل معهم مسؤولون أميركيون أو إقليميون لاتخاذ قرارات قضائية أو أمنية، هي أن الأمور في لبنان لن تبقى على ما هي عليه، وأن المعادلة في لبنان ستتغير، ولن تبقى هذه السلطة على ما هي عليه. نحن نصبر ونتحمّل، لكن الأمور ستتغير، لذلك نصيحتنا لهم أن يهدأوا قليلاً، وألّا يربط أحد منهم مصيره بمصير هذه السلطة".وقال فضل الله إن هناك تنافساً بين بعض الأجهزة على اتخاذ إجراءات معينة، بهدف تقديم أوراق اعتماد للإدارة الأميركية والسفارة الأميركية، وأضاف: "نقول لهم إن هذا التنافس لن يفيدكم، ولن يفيدكم استهدافنا واستهداف مقاومتنا واستهداف مجتمعنا، فهذه المقاومة ثابتة وباقية ومستمرة، ولن تستطيع أي قوة في الأرض أن تزحزحنا عن مبادئنا".وأشار إلى أن "هناك إعلاماً أميركياً وإسرائيلياً، وبعض إعلام الإقليم، وبعض الأدوات المحلية، وظيفته بث الإشاعات ورسم السيناريوهات وفبركة الأخبار من أجل تشويه الصورة الناصعة لتضحيات هؤلاء الشهداء ولشعبنا"، مؤكداً أن "كل هذا التضليل والتشويه لن يستطيع أن ينال من إرادتنا".وأضاف: "كل ما يحصل مرتبط بما يحدث في الإقليم، وإن كنا أمام لحظة صعبة، فيها تضحيات وآلام وأوجاع ونزوح، وفيها هذه الأصوات التي تسمعونها جميعاً هنا كل يوم، من اعتداءات وتفجيرات، وليس لدينا دولة تسمعها أو تأتي لتعاين ما يحصل. وإلى جانب ذلك، توجد الاستفزازات في الداخل، ولكن كل هذا سينقلب أمام أي متغير في المنطقة. فعندما وُقّعت مذكرة التفاهم بين والولايات المتحدة، كان لبنان طبعاً في البند الأول، ويومها، في الداخل، بدأوا يصطفّون في الصفوف ويسألون: من الذي سيأتي إلى حزب الله قبل الآخر؟ واليوم، بمجرد التوصل إلى أي معالجة أو حل، ستجدون هؤلاء في موقع آخر".وحول موضوع النزوح، قال فضل الله "إننا نحثّ، من خلال اللجنة المشتركة بين حزب الله وحركة أمل، الحكومة على القيام بواجباتها تجاه الناس، سواء في الترميم الإنشائي أو ترميم الأضرار أو إعادة الإعمار أو دعم النازحين من خلال الإيواء"، مؤكداً أن "هذه مسؤولية السلطة، ولن تستطيع التهرّب منها مهما تذرّعت بأي أسباب سياسية أو مالية أو اقتصادية، لأن كل ذلك يُسمّى ذرائع، وهذه مسؤوليتها وعليها أن تتحمّلها".وأضاف: "إذا لم تكن قادرة على حماية الناس ومواجهة العدوان، فعلى الأقل عليها أن ترعى هؤلاء. أما ما يقوم به حزب الله، فهو جزء من أخلاقي وشرعي تجاه أهلنا، وهذا لا يعني على الإطلاق أننا نحلّ محل الدولة أو أننا نعفي الدولة من مسؤولياتها".وتابع: "البعض امتعض في لبنان لأنه كان يراهن على عدم قدرتنا على توفير بعض مقوّمات الصمود لشعبنا، ولكن من يريد أن يمتعض فليمتعض، ومن يريد أن ينزعج فلينزعج. والإدارة الأميركية لم تترك تصريحاً أو كلمة إلا وأدلت بها، وكان بعض مسؤوليها يطلبون من إجراء مقابلات للتشكيك بهذه الخطوة، ولكن فليشككوا قدر ما يريدون. هذه خطوة عملية، أعلنّاها وباشرنا بتنفيذها، وستصل، إن شاء الله، إلى كل مستحق".وختم فضل الله: "بالنسبة لنا، هي لا تعني ولا تساوي شيئاً أمام نقطة دم شهيد، وأمام هذا الموقف الصلب لأهلنا وشعبنا، الذين، رغم كل المخاطر في الجنوب، نراهم يعودون إلى قراهم، ويتحدّون آلة القتل الإسرائيلية، ويعملون بأنفسهم على إعادة إعمار الحياة المدنية في هذه القرى".