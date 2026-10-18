بري: الجهد الوطني والدولي يجب أن يتوحد ويتكامل من أجل وقف العدوان الإسرائيليّ

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استقبل في مقر الرئاسة الثانية في عين التينة وزير خارجية جان نويل بارو والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة القوات المسلحة وقدامى المحاربين أليس روفو والوفد المرافق بحضور السفير الفرنسي لدى باتريك دوريل ومستشار رئيس المجلس النيابي الدكتور محمود ، اللقاء تناول تطورات الاوضاع في لبنان والمنطقة والمستجدات السياسية والميدانية وموقف لبنان الرسمي والشعبي المتمسك ببقاء قوات اليونيفل اضافة للعلاقات وسبل تعزيزها .الرئيس بري شكر لفرنسا ورئيسها إيمانويل ماكرون وقوفهما ودعمهما الدائمين للبنان ، منوها بتضحيات الوحدة الفرنسية المشاركة في قوات اليونيفيل ، كما تضحيات ودور سائر جنود الدول المشاركة في عداد قوات الطوارئ الدولية على مدى أكثر من 48 عاماً إنفاذاً والتزاما بقرارات الشرعية الدولية لاسيما القرارين 425 و 1701 .وأكد الرئيس بري على أن دور هذه القوات يتعدى الدور الأمني والعسكري في إرساء قواعد السلم والأمني الدوليين إلى الادوار الإنسانية والثقافية والاقتصادية والاجتماعية تعزيزاً لعلاقات الصداقة والتلاقي الحضاري بين الأمم على إختلاف إنتماءاتها .رئيس المجلس النيابي أكد أن لبنان الرسمي وكذلك جميعع اللبنانيين موحدون ومتمسكون بضرورة بقاء قوات الطوارئ الدولية وهم يتطلعون إلى دور فرنسي وأوروبي ودولي وإقليمي من أجل تجنب الوصول إلى الفراغ الذي قد ينجم عن إنتهاء ولاية القوة الأممية العاملة في قبل إستكمال تطبيق القرار 1701، والذي التزم ويلتزم به لبنان فيما تواصل خرقه وانتهاك كافة بنوده وتواصل حربها على لبنان وإحتلالها لمساحات شاسعة من جنوبه .كما شدد الرئيس بري على أن الجهد الوطني والدولي يجب أن يتوحد ويتكامل من أجل وقف العدوان وإلزام إسرائيل بتنفيذ قرارات الشرعية الدولية وفي مقدمها القرار 1701 وليس الإطاحة به.هذا وقد تخلل اللقاء مأدبة غداء تكريمية لوزير خارجية فرنسا جان نويل بارو والوزيرة المنتدبة لدى وزيرة القوات المسلحة وقدامى المحاربين أليس روفو والوفد المرافق .