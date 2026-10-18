رجّي شكر نظيره العراقي على الدعم الدائم للبنان

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التقى والمغتربين يوسف رجي، على هامش مشاركته في الثانية والخمسين لمجلس وزراء خارجية منظمة التعاون الإسلامي في بغداد، نظيره نائب ووزير الخارجية حسين، وبحثا العلاقات الثنائية والتطورات الإقليمية.وأعرب الوزير حسين عن تقديره لمشاركة في الاجتماع، مؤكدًا "متانة العلاقات الأخوية وحرص بلاده على تعزيز التعاون في شتى المجالات".، شكر الوزير رجي لنظيره دعمه الدائم الذي يقدّمه للبنان، وهنّأه باكتمال تشكيل الحكومة الجديدة، منوّهًا بـ"خطوات الإصلاح ومكافحة الفساد وحصر السلاح بيد الدولة".وأكّد الوزيران "أهمية تعزيز دور منظمة التعاون الإسلامي وجامعة وتفعيل آليات عملهما، بما يرسّخ الاستقرار والتعاون والتنمية في المنطقة".