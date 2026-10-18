متعاقدو الجامعة اللبنانية أعلنوا عن إستمرار الاضراب

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أعلنت في ، استمرار الإضراب في فروع الجامعة كافة.وقالت في بيان: "وإذ تقدّر اللجنة الجهود المبذولة لمعالجة ملف التفرّغ، تؤكد أن الوعود لا تغني عن القرارات، وأن الإضراب مستمر حتى إنصاف الأساتذة وإقرار حقوقهم.وفي ضوء التصريح الأخير لمعالي وزيرة التربية ريما كرامي من ، تؤكد اللجنة ضرورة إقرار ملف التفرّغ في أول جلسة حكومية مقبلة بحضور فخامة رئيس الجمهورية، من دون أي تأجيل إضافي".ودعت اللجنة إلى "مواصلة الالتزام بالإضراب والحفاظ على وحدة الموقف"، مؤكدةً أن "قراراتها المقبلة ستُبنى على نتائج الجلسة الحكومية المقبلة، بالتشاور مع الزملاء الأساتذة".وشددت اللجنة على "ضرورة التكاتف بين جميع الزملاء والتضامن بين فروع الجامعة كافة. وتدعوهم لمواكبة جلسة باعتصام حاشد لتحقيق مطلبنا بالتفرّغ الذي طال انتظاره".