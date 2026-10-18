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لبنان

مُناقشات فلوريدا.. مصادر تتحدّث عما سيتمّ طرحه على الطاولة

Lebanon 24
18-10-2026 | 10:00
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مُناقشات فلوريدا.. مصادر تتحدّث عما سيتمّ طرحه على الطاولة
مُناقشات فلوريدا.. مصادر تتحدّث عما سيتمّ طرحه على الطاولة photos 0
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ذكر موقع "ارم نيوز"، أنّ بيروت تستعدّ لتقديم مطالب أمنية محددة خلال الاجتماع العسكري اللبناني - الإسرائيلي المرتقب في فلوريدا، الثلاثاء المقبل، تشمل وقف الغارات على القرى الجنوبية، وتحديد جدول للانسحاب الإسرائيلي، وتوسيع انتشار الجيش اللبناني في المناطق الحدودية، وسط مساعٍ أميركية للتوصل إلى ترتيبات متبادلة تربط انسحاب القوات الإسرائيلية بإجراءات قابلة للتحقق بشأن إزالة المواقع العسكرية التابعة لـ"حزب الله".
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وتقول مصادر سياسية لبنانية مطلعة على الاتصالات بين الرئاسة اللبنانيّة وقيادة الجيش، إنّ "التوجيهات اللبنانية للاجتماع تركز على تثبيت وقف العمليات الجوية وأعمال التجريف في القرى الحدودية، مع تحديد المواقع التي يمكن للجيش اللبناني تسلم مسؤوليتها خلال المرحلة المقبلة".

وتشمل المطالب اعتماد إجراءات متزامنة للانسحاب والانتشار، وتوثيق المواقع التي تسلمها القوات الإسرائيلية للجيش اللبناني، إلى جانب وضع آلية لمعالجة الانتهاكات الأمنية تحول دون استئناف الغارات على المناطق التي تستكمل فيها المؤسسات الرسمية انتشارها.

وتستند المطالب اللبنانية إلى تعثر تنفيذ بعض الترتيبات الأمنية السابقة، خصوصًا في بلدات فرون وصريفا وزوطر الغربية، التي شملتها خطوات تجريبية لتوسيع انتشار الجيش وإزالة المواقع المسلحة، بالتنسيق مع الجانب الأميركي.

وتوضح المصادر اللبنانية أنّ "الرئاسة تريد نقل نتائج هذه التجربة إلى مرحلة تنفيذية أوسع، مع التركيز على المناطق المتصلة بمواقع الوجود الإسرائيلي، وتأمين الطرق والمنازل المتضررة قبل السماح بعودة السكان بصورة منتظمة".

وتشمل الملفات المطروحة معالجة استمرار العمليات الإسرائيلية في محيط البلدات الجنوبية، وتحديد المسؤوليات عن حماية الوحدات العسكرية اللبنانية أثناء تسلم المواقع، وتوفير الضمانات المتعلقة بحرية حركة القوات الرسمية.

وتتمسك بيروت بأن يكون الجيش الجهة الوحيدة المسؤولة عن التحقق الأمني وتنفيذ الإجراءات المتعلقة بالسلاح، مع استمرار التنسيق الأميركي لمعالجة الاعتراضات الإسرائيلية، خصوصًا في المناطق التي تتطلب عمليات تفتيش وإزالة معدات عسكرية.

في المقابل، يفيد مصدر عسكري أميركي مطلع على ترتيبات الاجتماع في القيادة المركزية الأميركية، أن "المناقشات ستتناول تحديد معايير عملية للتحقق من انسحاب القوات الإسرائيلية وانتشار الجيش اللبناني، وربط كل مرحلة بتقارير ميدانية تتناول إزالة منشآت ميليشيات حزب الله ومنع إعادة استخدامها".

وتشمل التصورات الأميركية اعتماد تقارير دورية عن المواقع التي تسلمتها القوات اللبنانية، وتحديد المسؤوليات عند وقوع خروقات، مع بحث تشكيل لجنة فنية للتحقق يمكن أن تضم ممثلين عن دول أخرى إلى جانب الولايات المتحدة.

وتركز المراجعات العسكرية على المناطق الواقعة جنوب نهر الليطاني، مع دراسة توسيع الإجراءات التجريبية تبعًا لنتائج الانتشار السابق، ومدى قدرة القوات اللبنانية على ضبط المواقع ومنع عودة عناصر "حزب الله" ومعداته العسكرية إليها.

وتضعّ واشنطن ملف السلاح ضمن الالتزامات الأساسية للاتفاق، بعدما طالب وزير الخارجية الأميركية ماركو روبيو الرئيس جوزاف عون، الخميس، بمواصلة مصادرة الأسلحة غير الشرعية وعدم إعادة شحنة المتفجرات المضبوطة إلى "الحزب".

وتبحث الجهات الأميركية إمكان اعتماد جدول متدرج للانسحاب الإسرائيلي، يرتبط باستكمال التحقق من المواقع المحددة، مع إبقاء معالجة الخلافات الأمنية عبر قنوات التنسيق العسكري بعيدًا عن القرارات الميدانية المنفردة. (ارم نيوز)
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