تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

أيوب من كندا عن شحنة متفجرات ضهر البيدر: لإحالة الملف إلى المجلس العدلي

Lebanon 24
18-10-2026 | 09:42
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
أيوب من كندا عن شحنة متفجرات ضهر البيدر: لإحالة الملف إلى المجلس العدلي
أيوب من كندا عن شحنة متفجرات ضهر البيدر: لإحالة الملف إلى المجلس العدلي photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
شاركت عضو تكتل "الجمهورية القوية" النائبة غادة أيوب، ضيفةَ شرف في المؤتمر الثامن لحزب "القوات اللبنانية" في كندا، الذي استضافه مركز مونتريال، بحضور الأمين العام للحزب إميل مكرزل، النائب السابق ومسؤول شؤون الانتشار عماد واكيم، منسق "القوات" في كندا ميشال عقل، وممثل "القوات" في الولايات المتحدة الأميركية ماهر فاضل، رئيس مركز مونتريال المضيف رشدي رعد، إلى جانب عدد من المسؤولين الحزبيين وحشد من المحازبين.
Advertisement

وأكدت أيوب أن "الدولة اللبنانية، وفي مقدّمها الحكومة، تقف أمام امتحان حاسم لإثبات مصداقيتها أمام اللبنانيين والمجتمع الدولي، ولا سيما في الملفات المرتبطة بالأمن والسيادة وحصرية السلاح بيد الدولة".

وشددت على أن "المرحلة لم تعد تحتمل المزيد من الوعود أو المواقف الملتبسة، بل تتطلب الانتقال إلى قرارات تنفيذية واضحة تعيد إلى الدولة سلطتها وهيبتها".

وتوقفت أيوب عند قضية شحنة المتفجرات التي كُشفت في ضهر البيدر، معتبرةً أن "خطورة القضية تفرض التعامل معها بوصفها مسألة تتصل بالأمن الوطني وبسلطة الدولة، لا مجرد حادث أمني عابر".

وطالبت بـ"إحالة الملف إلى المجلس العدلي وملاحقة جميع المتورطين والمسؤولين عن الشحنة، بمن فيهم من يثبت تورطه في توفير الغطاء السياسي أو الأمني"، مؤكدةً أن "لا أحد يمكن أن يكون فوق القانون أو خارج سلطة القضاء".

وحذّرت من أن "أي تلكؤ حكومي في اتخاذ الإجراءات اللازمة سيشكّل ضربة مباشرة لمصداقية الحكومة، ويطرح تساؤلات جدية حول قدرتها على مواجهة السلاح غير الشرعي".

وشددت أيوب على "رفض أي مساكنة مع سلاح حزب الله"، مؤكدةً أنه "لا يمكن القبول باستمرار وجود سلاح خارج المؤسسات الشرعية، تحت أي تسمية أو ذريعة".

وقالت: "إن السلاح الشرعي الوحيد هو سلاح الجيش، وإن استعادة سيادة الدولة تقتضي حصر السلاح بيد مؤسساتها العسكرية والأمنية الشرعية، وبسط سلطتها على كامل الأراضي اللبنانية".

واعتبرت أن "استمرار استخدام الجنوب وأهله منصةً لتوجيه الرسائل الإقليمية يشكّل انتحارًا لا يحقق ردعًا ولا توازنًا، بل يعرّض اللبنانيين لمزيد من الحروب والدمار والتهجير".


مواضيع ذات صلة
من أين أتت شحنة "متفجرات ضهر البيدر"؟ هذه آخر معلومة
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
المكتب السياسي الكتائبي: نطالب بإحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي فوراً
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
ماذا تعني إحالة ملف المتفجرات إلى المجلس العدلي؟
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24
بدء جلسة الحكومة... ماذا قال وزراء عن شحنة "متفجرات ضهر البيدر"؟
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:32:27 Lebanon 24 Lebanon 24

القوات اللبنانية

الولايات المتحدة

الدولة اللبنانية

المجتمع الدولي

الأمين العام

ضهر البيدر

اللبنانية

حزب الله

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
09:11 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:54 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:39 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
08:29 | 2026-10-19 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:17 | 2026-10-19
Lebanon24
09:11 | 2026-10-19
Lebanon24
08:54 | 2026-10-19
Lebanon24
08:39 | 2026-10-19
Lebanon24
08:29 | 2026-10-19
Lebanon24
08:29 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24