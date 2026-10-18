شراكة فرنسية - لبنانية - بحرينية ترسم مستقبل الطبّ الوقائي والذكاء الاصطناعي في العالم العربيّ

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شهدت العاصمة البحرينية المنامة انعقاد المؤتمر الدولي للصحة والابتكار، برعاية وحضور رئيس للصحة في مملكة البحرين الفريق طبيب الشيخ عبدالله آل ، وبمشاركة نخبة من المسؤولين والخبراء والأكاديميين في القطاع الصحي، لبحث توظيف في تطوير الطب الوقائي وتعزيز جودة الرعاية الصحية في العالم العربي.ونظّم المؤتمر المركز العالمي للتنمية المستدامة، برئاسة البروفيسور يوسف عبدالغفار العباسي، بالشراكة الاستراتيجية مع مجموعة كلنغروب ، في خطوة تعكس تنامي التعاون الإقليمي والدولي لتطوير المنظومات الصحية وتعزيز الابتكار الطبي. وركّزت المناقشات على الانتقال من النماذج العلاجية التقليدية إلى منظومات صحية استباقية تعتمد على الذكاء الاصطناعي والتنبؤ بالمخاطر الصحية والكشف المبكر عن الأمراض المزمنة، ولا سيما أمراض القلب والشرايين والاضطرابات الأيضية والأورام.وشدّدت الدكتورة ناديا شعيب، في كلمتها الافتتاحية ممثلةً للشريك الاستراتيجي، على أهمية اعتماد حلول ذكاء اصطناعي قابلة للتفسير، تتيح للأطباء فهم أسس التوصيات الطبية، إلى جانب حماية البيانات الصحية وضمان سيادتها الرقمية، بما يتوافق مع التشريعات الوطنية ومعايير الخصوصية. كما دعت إلى الانتقال من النظري إلى التطبيق العملي، من خلال إطلاق مشاريع تجريبية في المستشفيات لقياس الأثر السريري والاقتصادي للتقنيات الحديثة.واختُتم المؤتمر باعتماد 12 توصية استراتيجية قدّمها الدكتور صلاح عبدالرحمن، تناولت دمج الذكاء الاصطناعي في الخطط الصحية الوطنية، وتطوير الكفاءات الطبية، وتعزيز برامج الكشف المبكر، وترسيخ الحوكمة الأخلاقية، وتحسين كفاءة الإنفاق الصحي. ويؤسس هذا التعاون الفرنسي اللبناني البحريني لمسار واعد في الابتكار الصحي، يضع الوقاية وحماية بيانات المرضى والاستدامة في صلب تطوير الرعاية الصحية العربية.