سلام يدعو الجميع الى ضرورة اعلاء مصلحة البلاد على أي اعتبار آخر

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أعلن رئيس الحكومة ، أنه اتصل اليوم بكل من العماد رودولف هيكل وقائد قوى الامن الداخلي اللواء رائد مثنياً على تعزيز انتشار القوات المسلحة في الكبرى خلال اليومين الماضيين، وعلى أهمية ذلك في بعث الاطمئنان في نفوس المواطنين بأن الدولة وقواها المسلحة ساهرة على امنهم وسلامتهم بعدما شهدته العاصمة من تجمعات ليلية أثارت الريبة والقلق لديهم من مخاطر ما قد ينتج عنها.وقال: لا حاجة للتأكيد ان الاستقرار لن يستتب في البلاد ما لم يتم بسط سلطة كامل أراضيها، ولو تدريجاً، بقواها الذاتية حصراً.وكذلك اجتمع بوزير العدل عادل نصار ومدعي عام التمييز رامي الحاج لمتابعة الإجراءات المتخذة للتوسع في التحقيق بشحنة المتفجرات التي ضبطت في وما تلاها، وإيقاف كل المتورطين في حيازة ونقل أي سلاح خارج عن الشرعية واحالتهم الى المختص لينالوا عقابهم. واعتبر سلام أن لا سقف في ذلك عندنا الا سقف القانون.وقال: "انتهز هذه الفرصة لدعوة الجميع الى ضرورة اعلاء مصلحة البلاد على أي اعتبار آخر، وعدم ربطه بأي مصالح واهداف خارجية، واعيد التشديد على ان قرار الحرب والسلام يجب ان يبقى بيد الدولة ومؤسساتها الدستورية وحدها".