متري: واشنطن لم تمارس ضغطًا كافيًا على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها

أكد نائب رئيس
الحكومة طارق متري أن واشنطن
لم تمارس حتى الآن ضغطًا كافيًا على إسرائيل
لتنفيذ التزاماتها، مشيرًا إلى الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي اللبنانية
، إلا أن هذا الاتفاق لم يُنفّذ.
وأوضح متري، في تصريحات لقناة "الجزيرة
"، أن إسرائيل رفضت السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى اللبنانيين، كما لم تسلّم لبنان
قوائم بأسمائهم.
وأشار إلى أن إسرائيل سعت إلى استغلال المفاوضات لإعلان تحالف مع الدولة اللبنانية ضد "حزب الله
"، لافتًا إلى أن الحزب لم يعلن قبوله بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، رغم موافقته على البيان الوزاري.
وفي الملف الدبلوماسي، كشف متري أن لبنان طلب من إيران
تعيين سفير جديد في بيروت
، وأن العمل جارٍ حاليًا على تسوية الملف الدبلوماسي.
وفي ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية السورية
، قال متري إن الرئيس السوري أحمد الشرع
أكد للبنان عدم وجود نية سورية للتدخل في الشؤون اللبنانية، مضيفًا أن دفعة ثالثة من السجناء السوريين المحكومين في لبنان ستُسلّم إلى دمشق قريبًا.