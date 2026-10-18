متري: واشنطن لم تمارس ضغطًا كافيًا على إسرائيل لتنفيذ التزاماتها

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أكد الحكومة طارق متري أن لم تمارس حتى الآن ضغطًا كافيًا على لتنفيذ التزاماتها، مشيرًا إلى الاتفاق على انسحاب إسرائيلي تدريجي من الأراضي ، إلا أن هذا الاتفاق لم يُنفّذ.وأوضح متري، في تصريحات لقناة " "، أن إسرائيل رفضت السماح للصليب الأحمر بزيارة الأسرى اللبنانيين، كما لم تسلّم قوائم بأسمائهم.وأشار إلى أن إسرائيل سعت إلى استغلال المفاوضات لإعلان تحالف مع الدولة اللبنانية ضد " "، لافتًا إلى أن الحزب لم يعلن قبوله بمبدأ حصر السلاح بيد الدولة، رغم موافقته على البيان الوزاري.وفي الملف الدبلوماسي، كشف متري أن لبنان طلب من تعيين سفير جديد في ، وأن العمل جارٍ حاليًا على تسوية الملف الدبلوماسي.وفي ما يتعلق بالعلاقات اللبنانية ، قال متري إن الرئيس السوري أحمد أكد للبنان عدم وجود نية سورية للتدخل في الشؤون اللبنانية، مضيفًا أن دفعة ثالثة من السجناء السوريين المحكومين في لبنان ستُسلّم إلى دمشق قريبًا.