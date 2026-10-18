خلال ساعات.. الجيش الإسرائيلي يستعد لشنّ هجوم على جنوب لبنان!

أعلن الجيش ، اليوم الأحد، استعداده لشنّ هجوم على خلال الساعات المقبلة، موجّهًا تحذيرات إلى سكان شمال بشأن احتمال سماع دوي انفجارات في المنطقة.

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وذكرت صحيفة " " أن الجيش أبلغ سكان كريات شمونة وبلدات بأنه يستعد لتنفيذ هجوم على خلال الساعات ، مشيرًا إلى أن الهجمات ستترافق مع أصوات انفجارات قد تُسمع في المنطقة.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن طبيعة الهجوم المرتقب أو تفاصيله.