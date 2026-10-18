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لبنان

خلال ساعات.. الجيش الإسرائيلي يستعد لشنّ هجوم على جنوب لبنان!

Lebanon 24
18-10-2026 | 14:36
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خلال ساعات.. الجيش الإسرائيلي يستعد لشنّ هجوم على جنوب لبنان!
خلال ساعات.. الجيش الإسرائيلي يستعد لشنّ هجوم على جنوب لبنان! photos 0
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أعلن الجيش الإسرائيلي، اليوم الأحد، استعداده لشنّ هجوم على جنوب لبنان خلال الساعات المقبلة، موجّهًا تحذيرات إلى سكان شمال إسرائيل بشأن احتمال سماع دوي انفجارات في المنطقة.

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وذكرت صحيفة "يديعوت أحرونوت" أن الجيش أبلغ سكان كريات شمونة وبلدات الجليل بأنه يستعد لتنفيذ هجوم على لبنان خلال الساعات القادمة، مشيرًا إلى أن الهجمات ستترافق مع أصوات انفجارات قد تُسمع في المنطقة.

ولم يكشف الجيش الإسرائيلي عن طبيعة الهجوم المرتقب أو تفاصيله.

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