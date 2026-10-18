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لبنان

تحذيرات أميركية واسعة في المنطقة وسط مخاوف من تصعيد عسكري

Lebanon 24
18-10-2026 | 22:25
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أصدرت السفارات الاميركية سلسلة تحذيرات أمنية لرعاياها في عدد من دول المنطقة، نبّهت فيها إلى احتمال إغلاق المجالات الجوية وتعليق الرحلات بصورة مفاجئة، في ظل التوترات المتصاعدة والمخاوف من تطورات عسكرية غير متوقعة.

وشملت هذه التحذيرات كلاً من قطر والكويت والإمارات والأردن، إضافة إلى إيران عبر السفارة الأميركية الافتراضية، حيث دُعي المواطنون الأميركيون إلى توخي الحذر ومتابعة المستجدات والاستعداد لاحتمال حدوث اضطرابات في حركة السفر والتنقل.
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وتأتي هذه التحذيرات، التي صدرت على مراحل، وسط ترقّب إقليمي لمسار التصعيد، من دون صدور تأكيد رسمي يربطها بعملية عسكرية وشيكة. 

والجدير بالذكر أن تحذيرات أمنية مماثلة كانت قد صدرت في 20 أيلول الماضي، وسط تقارير عن توجّه الرئيس الأميركي دونالد ترامب لشنّ ضربات على اليمن قبل تراجعه عنها لاحقاً، من دون تأكيد وجود ارتباط مباشر بين تلك التطورات والتحذيرات الحالية.
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