اعتكاف الوزير في قراءة "قواتية": محاولة لتصويب الانفاق الحكومي في المكان الصح

Advertisement

كتبت سابين عويس في" النهار": قصة الكهرباء لم تبدأ من اعتكاف الوزير، بل ان الاعتكاف جاء نتيجة لعدم تقدم العمل بالاجراءات التي طلبها جو الصدي على مدى خمسة اشهر، ولم يتمكن من الحصول على موافقة واحدة من ."القصة ليست سياسة او قرار قواتي باضعاف الحكومة بل هي قصة محاولة لتصويب الانفاق الحكومي في المكان الصح", بهذه الكلمات اختصر وزير الصناعة جو عيسى الخوري مشهدية انسحاب وزراء القوات من الجلسة، مؤكداً، رداً على سؤال لـ"النهار"، أنّ لا خلفيات سياسية بتاتاً وراء قرار الانسحاب، بل خلفية تقنية بحت أملت على الوزراء تسجيل موقف لتوضيح الأمور وتصويبها.ولفّهم الأمور افضل، يدعو عيسى الخوري إلى قراءة الموازنة وتوزع اعتماداتها بتمعن، ليتبين ان الاموال التي اضيفت إلى القانون جاءت بطلب من وزراء وتوزعت بين مجلس الجنوب الذي بلغت موازنته للسنة المقبلة، 110 ملايين دولار بزيادة بلغت 28,8 في المئة عن العام 2026. مجلس الإنماء والإعمار ارتفعت ميزانيته من 39,3 مليون دولار في 2026 الى 74 مليوناً بزيادة 34,6%. الهيئة للإغاثة ارتفعت من 23 مليون الى 34,5 مليوناً ارتفعت بنسبة 89%، وارتفعت ميزانية من من 181 مليوناً إلى 234 مليوناً بزيادة نسبتها 52%. علماً انه خصص للهيئة الوطنية لادارة النفايات بالرغم من عدم وجود نظام مالي لها بعد 160مليون دولار، 50 في المئة منها ينفق تحت وصاية ، فيما خُفضت ميزانية بنسبة 7.6%.وعندما طرح وزير الطاقة ان يتم استيفاء المتأخرات على القطاع العام لموسسة كهرباء، مع تسهيلات بتقسيطها لم يلق اي تجاوب، كما أنّ اقتراحه لتعديل التعرفة واعتماد التعرفة المتحركة والتي وفق تقديرات الوزارة، من شأنها ان تدر نحو 250 مليون دولار للخزينة، لم يلقَ أي تجاوب، علماً انه من الجدير التذكير بان الدولة كانت اتخذت قراراً باعفاء ابناء الجنوب من تسديد فواتير الكهرباء، كان يفترض ان تسددها الدولة ولا تحتسب لدى مؤسسة الكهرباء.