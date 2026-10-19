هاني في عُمان: حراك عربي لفتح الأسواق أمام الإنتاج اللبناني

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في إطار حراكه لتعزيز حضور الزراعي عربياً وتوسيع الشراكات الداعمة للإنتاج الوطني، زار الدكتور نزار هاني سلطنة عُمان، يرافقه مستشاره فادي غانم ووفد من نقابة مستوردي الخضار والفاكهة. وجمعت الزيارة بين توقيع مذكرة تفاهم للتعاون وإجراء لقاءات وزارية لبحث فرص التبادل التجاري وفتح أسواق جديدة أمام المنتجات الزراعية .ووقّع هاني مع نظيره العُماني، وزير الثروة الزراعية والسمكية وموارد المياه الدكتور بن حمود الحبسي، مذكرة تفاهم لتعزيز التعاون في مجالات التنمية الزراعية المستدامة والثروة السمكية والأمن الغذائي، بحضور سفير لبنان لدى السلطنة مجدي .وتؤسّس المذكرة لشراكة تشمل تبادل الخبرات والبحث العلمي ونقل التقنيات الزراعية الحديثة، وتحسين إدارة الموارد المائية، والتكيّف مع الجفاف وتداعيات التغيّر المناخي. كما تتناول تعزيز صحة النبات والحيوان وسلامة الغذاء، وتطوير الاستزراع السمكي، بما يسهم في رفع كفاءة الإنتاج ودعم استدامة الموارد.وتشمل مجالات التعاون أيضاً تشجيع الاستثمار المشترك، وتنمية التبادل التجاري، وتوسيع فرص وصول المنتجات الزراعية والغذائية إلى أسواق البلدين، بما يفتح آفاقاً إضافية أمام المنتجين والمستثمرين، ويعزّز التكامل بين القطاعين الزراعي والغذائي في لبنان وسلطنة عُمان.دبلوماسية زراعية نشطة لدعم الإنتاج الوطنيوبالتوازي مع تعزيز التعاون اللبناني–العُماني، شارك هاني والوفد المرافق في أعمال المجلس الدولي للتمور، وأجرى على هامشها سلسلة لقاءات مع عدد من وزراء الزراعة العرب، من بينهم نظراؤه في وتونس وليبيا والسودان.وتركّزت المباحثات على تطوير التعاون الزراعي وتوسيع التبادل التجاري، مع إيلاء اهتمام خاص لفرص فتح الأسواق العربية أمام الصادرات الزراعية اللبنانية وتعزيز حضورها، بما يتيح منافذ تسويقية إضافية للمزارعين والمنتجين اللبنانيين.وعكست اللقاءات كثافة الحراك الذي يقوده هاني لربط التعاون الوزاري باحتياجات القطاع الزراعي، ووضع تسويق الإنتاج اللبناني وتوسيع فرص تصديره في صلب التواصل مع . كما أتاح حضور الوفد النقابي مواكبة المباحثات من زاوية التبادل التجاري وفرص التعاون بين الجهات المعنية في البلدين.وتندرج الزيارة ضمن مسار يعمل هاني على دفعه نحو برامج ومشاريع عملية، تجعل من الشراكات العربية رافعة لدعم المزارعين والصيادين والمنتجين، وتعزيز الأمن الغذائي، وتوفير فرص اقتصادية جديدة.وأعرب هاني عن شكره لسلطنة عُمان على حفاوة الاستقبال والتعاون البنّاء، مؤكداً أهمية متابعة مجالات التعاون وترجمتها إلى خطوات تنفيذية تخدم المصالح المشتركة وتدعم التنمية الزراعية في البلدين.