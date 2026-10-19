تواصل مستمر ولا تجاوز لدور بري

بالرغم من التصريح الحاد الذي صدر عن السفير الأميركي تجاه الرئيس نبيه بري
، فإن أوساطاً سياسية مطلعة ترى أن الكلام جرى تفسيره خارج سياقه السياسي الفعلي، وأُعطي أبعاداً أكبر من حجمه.
وتشير هذه الأوساط إلى أن العلاقة بين الإدارة الأميركية
ورئيس مجلس النواب نبيه بري
لا تزال جيدة جداً، وكذلك العلاقة بين السفارة الأميركية في عوكر
وعين التينة
، حيث يستمر التواصل بين الجانبين بصورة دائمة ومنتظمة.
وتؤكد الأوساط أن لا قرار أميركياً بعزل بري
سياسياً أو قطع قنوات التواصل معه، بل على العكس، لا تزال واشنطن
تتعامل معه باعتباره أحد أبرز المراجع السياسية التي لا يمكن تجاوز دورها في أي تسوية داخلية مقبلة.
وكان السفير عيسى
اجاب لدى سؤاله عن مدى امكانية موافقة الرئيس نبيه بري على
الغاء قانون تجريم التواصل مع اسرائيل فقال:"عطول بتجيبولي نبيه بري ، شو نبيه بري لحالو بقرر يعني ، بدنا نخلص منها هالشغلة ".