تواصل مستمر ولا تجاوز لدور بري

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بالرغم من التصريح الحاد الذي صدر عن السفير الأميركي تجاه ، فإن أوساطاً سياسية مطلعة ترى أن الكلام جرى تفسيره خارج سياقه السياسي الفعلي، وأُعطي أبعاداً أكبر من حجمه.وتشير هذه الأوساط إلى أن العلاقة بين ورئيس مجلس النواب لا تزال جيدة جداً، وكذلك العلاقة بين السفارة الأميركية في وعين ، حيث يستمر التواصل بين الجانبين بصورة دائمة ومنتظمة.وتؤكد الأوساط أن لا قرار أميركياً بعزل سياسياً أو قطع قنوات التواصل معه، بل على العكس، لا تزال تتعامل معه باعتباره أحد أبرز المراجع السياسية التي لا يمكن تجاوز دورها في أي تسوية داخلية مقبلة.وكان السفير اجاب لدى سؤاله عن مدى امكانية موافقة الرئيس الغاء قانون تجريم التواصل مع اسرائيل فقال:"عطول بتجيبولي نبيه بري ، شو نبيه بري لحالو بقرر يعني ، بدنا نخلص منها هالشغلة ".