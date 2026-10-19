الاشرفية تخذل "التيار"

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قال مصدر أمني إن تقريرًا حول مشاركة مناصري " " في ذكرى ١٣ تشرين الاول ١٩٩٠، قبل أيام، في مجمع «Plateya» في – كسروان، أظهر أن المشاركة كانت ضعيفة بالإجمال، لكنها تفاوتت بين منطقة وأخرى، حيث كان الحشد الأكبر من وكسروان وجبيل.أما سائر المناطق والأقضية، فكانت المشاركة فيها ضعيفة جدًا، ولا سيما في والشوف وعاليه والأشرفية، حيث تم رصد سيارة بيضاء واحدة وباص واحد يتسع لثلاثين راكبًا أمام مركز " " علمًا أن كانت في السابق مقبولة شعبيًا لـ"التيار". .وختم المصدر بالقول: إن هناك تراجعًا كبيرًا لدى كل الأحزاب في ما يتعلق بالحشد للمهرجانات والمناسبات الحزبية، إلا أن " الحر" يبدو الأكثر تراجعًا في عملية حشد المناصرين، مشيرًا إلى أن الفارق واضح من سنة إلى أخرى.