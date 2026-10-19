حلول لامركزية للكهرباء والحل ضمن هذه المهلة

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لفت مصدر استشاري إلى أن التعاون اللبناني في ما خصّ أزمة الكهرباء في ، سيكون هذه المرة الخطوة الأساسية لحل هذه القضية المزمنة، وأن الحل سيكون شاملاً ودائماً، بتمويل وإشراف وإدارة قطرية كاملة، وبتسهيلات استثنائية من الدولة ككل، أي الحكومة ووزارة الطاقة والهيئة الناظمة للكهرباء ومؤسسة .ولفت المصدر إلى أن الحلول لن تكون مركزية أبداً، بل ستقوم على أساس اللامركزية في التوزيع والجباية والصيانة، فيما سيبقى الإنتاج من مسؤولية .وأكد المصدر أن رئاسة الجمهورية كان لها الفضل الأكبر في حض الجانب القطري على الدخول في ملف الكهرباء في لبنان، ليس من باب المساعدة العابرة عبر تأمين ، بل من خلال حل شامل ومتكامل وطويل الأمد، ضمن خطة طوارئ لن يستغرق إنجازها أكثر من سنة.وختم المصدر بالتأكيد "أن الجانب القطري لديه كل الرغبة والقناعة بمساعدة لبنان".