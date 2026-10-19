كلام من إعلاميّة يثير استياء

أثار كلام إحدى الإعلاميات البارزات، خلال مشاركتها إلى جانب نائبة في فعالية ثقافية في منطقة إقليم الخروب، موجة من الاستياء والاعتراضات، بعدما اعتبر عدد من الحاضرين أن بعض العبارات التي استخدمتها تضمّنت إساءة أو تلميحات مسيئة إلى المنطقة وأهلها.

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وبحسب المعلومات، فقد دفع هذا الكلام بعض المشاركين إلى مغادرة الفعالية اعتراضاً على ما ورد على لسان الإعلامية، فيما شهدت المنطقة تحرّكاً من جانب عدد من الفاعليات التي عبّرت عن رفضها لما حصل.