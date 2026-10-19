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لبنان

كلام من إعلاميّة يثير استياء

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
19-10-2026 | 02:45
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كلام من إعلاميّة يثير استياء
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أثار كلام إحدى الإعلاميات البارزات، خلال مشاركتها إلى جانب نائبة في فعالية ثقافية في منطقة إقليم الخروب، موجة من الاستياء والاعتراضات، بعدما اعتبر عدد من الحاضرين أن بعض العبارات التي استخدمتها تضمّنت إساءة أو تلميحات مسيئة إلى المنطقة وأهلها.
 
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وبحسب المعلومات، فقد دفع هذا الكلام بعض المشاركين إلى مغادرة الفعالية اعتراضاً على ما ورد على لسان الإعلامية، فيما شهدت المنطقة تحرّكاً من جانب عدد من الفاعليات التي عبّرت عن رفضها لما حصل.
 

وفي هذا السياق، طالبت فاعليات محلية الإعلامية بمراجعة كلامها وتقديم اعتذار واضح إزاء ما صدر عنها، معتبرةً أن ما حصل يشكّل "سقطة غير مبرّرة"، خصوصًا أن تلك الإعلامية تتمتع بحضور معروف وواسع، وكان يُفترض أن تراعي طبيعة المناسبة والمنطقة التي استضافتها.
المصدر: خاص "لبنان24"
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