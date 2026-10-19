مشاركاً في مؤتمر دولي حول الذكاء الاصطناعي... سهيل عبود يوقّع مذكرة تعاون قضائي مع المغرب

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وقّع رئيس ، الرئيس الأول لمحكمة التمييز القاضي سهيل عبود، ونظيره المغربي الرئيس الأول لمحكمة النقض، الرئيس المنتدب للمجلس الأعلى للسلطة القضائية محمد عبد النباوي، مذكرة تفاهم للتعاون القضائي بين المحكمتين، في 13 تشرين الأول 2026، في العاصمة المغربية الرباط، وتشمل المذكرة تبادل القرارات والاحكام والبحوث القانونية والخبرات القضائية والإدارية. وقد حضرت حفل التوقيع السفيرة هلا كيروز، القائمة بالأعمال في سفارة الجمهورية اللبنانية لدى المغربية.وجاء توقيع المذكرة بالتزامن مع مشاركة عبود، بصفته نائبًا لرئيس منظمة المحاكم العدلية الفرنكوفونية (AHJUCAF)، في سلسلة اجتماعات وفعاليات قضائية استضافتها الرباط بين 13 و16 تشرين الأول، بمشاركة القاضي رودني ضو، المستشار في محكمة التمييز اللبنانية والملحق بأمانة سر مجلس الأعلى.كما شارك الوفد اللبناني في المؤتمر الذي نظمته المنظمة يومي 14 و15 تشرين الأول بعنوان «العدالة والذكاء الاصطناعي- الفرص والتحديات».خلال المؤتمر، قدّم القاضي رودني ضو مداخلة بعنوان: «محكمة التمييز اللبنانية والذكاء الاصطناعي- تجربة أولى»، عرض فيها نتائج اختبارين استكشافيين لاستخدام في العمل القضائي.كما ترأس الرئيس الأول سهيل عبود اجتماع لجنة جائزة المنظمة لتعزيز القانون، العائدة لعام 2026.وبعد اختتام المؤتمر، شارك القاضي رودني ضو في اجتماع المجلس العلمي للمنظمة، وكان من أبرز البنود على جدول أعماله اعتماد مشروع أولي مشترك بين المحاكم العليا لميثاق أخلاقي بشأن الذكاء الاصطناعي أمام المحاكم.