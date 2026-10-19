طقس خريفي يسيطر على لبنان.. اليكم التوقعات للايام المقبلة

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يسيطر طقس خريفي على والحوض الشرقي للمتوسط مع ارتفاع بدرجات الحرارة بدءً من يوم غدٍ الثلاثاء ومن المتوقع أن نشهد بعض التقلبات المحلية صباح يوم الاربعاء مع احتمال أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : بين 20 و 28م° ، 21 و29 ، بين 13 و 27 م°.الطقس المتوقع في لبنان:الإثنين:غائم جزئياً مع ضباب على المرتفعات ودون تعديل يذكر بدرجات الحرارة كما يتوقع تساقط أمطار خفيفة بشكل متفرق خاصة على .الثلاثاء:غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة على الساحل واستقرارها في الداخل وعلى الجبال.الأربعاء:قليل الغيوم الى غائم جزئيا مع ارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية واحتمال تساقط أمطار متفرقة خاصة في المناطق الداخلية في الفترة الصباحية ثم يعود ويستقر الطقس تدريجياً خلال النهار .الخميس:غائم جزئيا بسحب مرتفعة مع ضباب على المرتفعات وارتفاع بدرجات الحرارة لتتخطى معدلاتها الموسمية.الرياح السطحية:جنوبية غربية، سرعتها بين 15 و 35 كم/س.الانقشاع:جيد على الساحل، يسوء على المرتفعات بسبب الضباب.الرطوبة النسبية على الساحل:بين60 و 80٪.حال البحر:مائج.حرارة سطح الماء:27°Cالضغط الجوي:1020 هكتوباسكال