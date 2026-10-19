المنطقة أمام حرب كبرى...والانفجار الداخلي يقترب

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لم تعد التطورات المتسارعة في المنطقة توحي بأن التصعيد العسكري مجرد احتمال يجري التلويح به لتحسين شروط التفاوض أو فرض معادلات سياسية جديدة. فالمؤشرات المتراكمة، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، توحي بأن المنطقة تتجه نحو جولة تصعيدية كبيرة، قد تكون الأخطر منذ انطلاق طوفان ، خصوصاً أن حجم الاستعدادات وطبيعة التهديدات المتبادلة يجعلان من الصعب الاعتقاد بأن الأمور ستبقى ضمن حدود الحرب النفسية.السيناريوهات المطروحة اليوم تتراوح بين احتمالين أساسيين. الأول هو اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تكون الأكبر منذ بداية الصراع الحالي، وتدخل فيها أطراف متعددة بصورة مباشرة، بما يحوّل المنطقة بأكملها إلى ساحة مواجهة مفتوحة. أما الاحتمال الثاني، الذي يبدو أكثر ترجيحاً لدى عدد من المتابعين، فيقوم على تنفيذ ضربة أميركية إسرائيلية كبيرة ضد ، تستهدف بصورة أساسية برنامجها وبنيتها العسكرية، على أن تنتهي العملية خلال فترة محدودة، من دون الانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة أو مواجهة برية شاملة.ويستند ترجيح الاحتمال الثاني إلى اعتقاد لدى بعض الدوائر السياسية والعسكرية بأن توجيه ضربة قاسية ومركزة إلى إيران قد يسمح لواشنطن وتل أبيب بتحقيق أهدافهما من دون فقدان السيطرة على مسار المواجهة. لكن المشكلة الأساسية في هذا التقدير تكمن في أن الطرف الذي يبدأ الحرب لا يستطيع بالضرورة تحديد كيفية انتهائها، ولا حجم الرد الذي سيواجهه.فمن الصعب تصور أن تتلقى إيران ضربة كبيرة تستهدف منشآتها النووية وقدراتها العسكرية من دون أن ترد بصورة واسعة. والأرجح أن يكون الرد موجهاً بصورة أساسية نحو ، باعتبارها الطرف الأكثر انخراطاً في المواجهة، إضافة إلى المصالح والقوات العسكرية الأميركية في المنطقة. وهذا يعني أن إسرائيل قد تكون أمام موجة من الضربات القاسية، خصوصاً إذا تحولت أراضيها إلى نقطة الانطلاق الرئيسية للعمليات العسكرية ضد إيران.وهنا تبرز أهمية التحول المحتمل في الاستراتيجية الأميركية. فمع تزايد القيود السياسية والأمنية على استخدام القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في بعض دول المنطقة، قد تجد نفسها مضطرة إلى الاعتماد بصورة أكبر على إسرائيل لتنفيذ عملياتها. وفي حال حصول ذلك، ستصبح إسرائيل أكثر تعرضاً للرد الإيراني، فيما تتراجع قدرة الدول الأخرى على البقاء بعيدة عن تداعيات المواجهة.لكن الأخطر من الحرب نفسها قد يكون ما يليها. فالتصعيد العسكري الكبير لن يبقى محصوراً بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، بل قد يفتح الباب أمام سلسلة من الأزمات الداخلية في دول المنطقة، حيث تتداخل الانقسامات السياسية مع الاصطفافات الإقليمية.وفي هذا السياق، قد لا تبقى الأزمة حالة منفردة، بل تتحول إلى نموذج يتكرر بأشكال مختلفة في ولبنان وسوريا، وإن اختلفت طبيعة الصراعات والظروف المحلية بين دولة وأخرى. وقد لا تكون المواجهات المقبلة حروباً أهلية شاملة بالضرورة، بل اشتباكات محدودة أو صدامات سياسية وأمنية كبيرة تعيد رسم التوازنات الداخلية.وعليه، فإن السؤال لم يعد يتعلق فقط بحجم الضربة العسكرية المقبلة، بل بقدرة المنطقة على احتواء نتائجها. فقد تنتهي العمليات العسكرية خلال أيام، لكن تداعياتها السياسية والأمنية قد تستمر سنوات، وتفتح مرحلة جديدة من الصراعات الداخلية يصعب ضبط إيقاعها أو توقع نهاياتها.