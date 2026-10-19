تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

المنطقة أمام حرب كبرى...والانفجار الداخلي يقترب

علي منتش Ali Mantash

|
Lebanon 24
19-10-2026 | 05:00
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
المنطقة أمام حرب كبرى...والانفجار الداخلي يقترب
المنطقة أمام حرب كبرى...والانفجار الداخلي يقترب photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
لم تعد التطورات المتسارعة في المنطقة توحي بأن التصعيد العسكري مجرد احتمال يجري التلويح به لتحسين شروط التفاوض أو فرض معادلات سياسية جديدة. فالمؤشرات المتراكمة، سواء على المستوى العسكري أو السياسي، توحي بأن المنطقة تتجه نحو جولة تصعيدية كبيرة، قد تكون الأخطر منذ انطلاق طوفان الأقصى، خصوصاً أن حجم الاستعدادات وطبيعة التهديدات المتبادلة يجعلان من الصعب الاعتقاد بأن الأمور ستبقى ضمن حدود الحرب النفسية.
Advertisement

السيناريوهات المطروحة اليوم تتراوح بين احتمالين أساسيين. الأول هو اندلاع حرب إقليمية واسعة، قد تكون الأكبر منذ بداية الصراع الحالي، وتدخل فيها أطراف متعددة بصورة مباشرة، بما يحوّل المنطقة بأكملها إلى ساحة مواجهة مفتوحة. أما الاحتمال الثاني، الذي يبدو أكثر ترجيحاً لدى عدد من المتابعين، فيقوم على تنفيذ ضربة أميركية إسرائيلية كبيرة ضد إيران، تستهدف بصورة أساسية برنامجها النووي وبنيتها العسكرية، على أن تنتهي العملية خلال فترة محدودة، من دون الانزلاق إلى حرب استنزاف طويلة أو مواجهة برية شاملة.

ويستند ترجيح الاحتمال الثاني إلى اعتقاد لدى بعض الدوائر السياسية والعسكرية بأن توجيه ضربة قاسية ومركزة إلى إيران قد يسمح لواشنطن وتل أبيب بتحقيق أهدافهما من دون فقدان السيطرة على مسار المواجهة. لكن المشكلة الأساسية في هذا التقدير تكمن في أن الطرف الذي يبدأ الحرب لا يستطيع بالضرورة تحديد كيفية انتهائها، ولا حجم الرد الذي سيواجهه.

فمن الصعب تصور أن تتلقى إيران ضربة كبيرة تستهدف منشآتها النووية وقدراتها العسكرية من دون أن ترد بصورة واسعة. والأرجح أن يكون الرد الإيراني موجهاً بصورة أساسية نحو إسرائيل، باعتبارها الطرف الأكثر انخراطاً في المواجهة، إضافة إلى المصالح والقوات العسكرية الأميركية في المنطقة. وهذا يعني أن إسرائيل قد تكون أمام موجة من الضربات القاسية، خصوصاً إذا تحولت أراضيها إلى نقطة الانطلاق الرئيسية للعمليات العسكرية ضد إيران.

وهنا تبرز أهمية التحول المحتمل في الاستراتيجية الأميركية. فمع تزايد القيود السياسية والأمنية على استخدام القواعد العسكرية الأميركية المنتشرة في بعض دول المنطقة، قد تجد واشنطن نفسها مضطرة إلى الاعتماد بصورة أكبر على إسرائيل لتنفيذ عملياتها. وفي حال حصول ذلك، ستصبح إسرائيل أكثر تعرضاً للرد الإيراني، فيما تتراجع قدرة الدول الأخرى على البقاء بعيدة عن تداعيات المواجهة.

لكن الأخطر من الحرب نفسها قد يكون ما يليها. فالتصعيد العسكري الكبير لن يبقى محصوراً بين إيران وإسرائيل والولايات المتحدة، بل قد يفتح الباب أمام سلسلة من الأزمات الداخلية في دول المنطقة، حيث تتداخل الانقسامات السياسية مع الاصطفافات الإقليمية.

وفي هذا السياق، قد لا تبقى الأزمة اليمنية حالة منفردة، بل تتحول إلى نموذج يتكرر بأشكال مختلفة في العراق ولبنان وسوريا، وإن اختلفت طبيعة الصراعات والظروف المحلية بين دولة وأخرى. وقد لا تكون المواجهات المقبلة حروباً أهلية شاملة بالضرورة، بل اشتباكات محدودة أو صدامات سياسية وأمنية كبيرة تعيد رسم التوازنات الداخلية.

وعليه، فإن السؤال لم يعد يتعلق فقط بحجم الضربة العسكرية المقبلة، بل بقدرة المنطقة على احتواء نتائجها. فقد تنتهي العمليات العسكرية خلال أيام، لكن تداعياتها السياسية والأمنية قد تستمر سنوات، وتفتح مرحلة جديدة من الصراعات الداخلية يصعب ضبط إيقاعها أو توقع نهاياتها.
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
الخطر يقترب من قلب "نظام إيران".. هل تُشعل العقوبات انتفاضة كبرى؟
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
الرئيس نجيب ميقاتي أمام زواره في طرابلس: نأمل أن تسفر الاتصالات الديبلوماسية المكثفة الجارية عن حماية لبنان من تداعيات التصعيد الخطير في المنطقة والحفاظ على الحد الادنى من الاستقرار الداخلي
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
وسائل إعلام ليبية: انفجار واشتعال نيران داخل مخزن ذخيرة بمنطقة الغيران جنوبي مدينة مصراتة
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24
آلاف الجنود داخل لبنان؟ خطة إسرائيلية كبرى تُكشف!
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:40:36 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

الولايات المتحدة

الإيراني

إسرائيل

اليمنية

تل أبيب

الرئيسي

العراق

واشنطن

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
Author

علي منتش Ali Mantash

@alimantash
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:33 | 2026-10-19
Lebanon24
09:17 | 2026-10-19
Lebanon24
09:11 | 2026-10-19
Lebanon24
08:54 | 2026-10-19
Lebanon24
08:39 | 2026-10-19
Lebanon24
08:29 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24