في المعاملتين ودوحة الحص... توقيف فتيات يمارسن أعمال الدعارة

صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ شعبة العلاقات
العامّة التّالي:
في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالاتجار بالأشخاص وأعمال الدّعارة، ومنها ظاهرة الفتيات اللّواتي يتواجدن على الطّرقات بهدف استقطاب الزبائن بغية ممارسة الدّعارة، أوقفت دوريّة من مكتب مكافحة الاتجار
بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخ 12-10-2026، ثلاث فتيات على الطّريق البحريّة مقابل دوحة الحص
، وهنّ:
س. ح فلسطينية
ب. ح مكتومة القيد
ف. ح مكتومة القيد
وبتاريخ 18-10-2026، أوقفت دوريّة أخرى من المكتب المذكور أربع فتيات في محلّة المعاملتين / الطريق البحريّة، وهنّ:
ع. ر. لبنانية
ه. ك. لبنانية
ب.ح. سورية
الجنسية (قاصر)
ب. ت. بنغلادشية الجنسيّة
باستماع إفاداتهن، اعترفن بما نُسب إليهن لجهة اصطياد الزبائن بهدف ممارسة الدّعارة.
أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفات وأودعن القضاء
المختص، بناءً على إشارته.