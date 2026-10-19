في المعاملتين ودوحة الحص... توقيف فتيات يمارسن أعمال الدعارة

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صدر عن المديريّة العامّة لقوى الأمن الدّاخلي ـ العامّة التّالي:في إطار العمل المستمرّ الذي تقوم به قوى الأمن الدّاخلي لمكافحة الجرائم على اختلافها، ولا سيّما تلك المتعلّقة بالاتجار بالأشخاص وأعمال الدّعارة، ومنها ظاهرة الفتيات اللّواتي يتواجدن على الطّرقات بهدف استقطاب الزبائن بغية ممارسة الدّعارة، أوقفت دوريّة من بالأشخاص وحماية الآداب في وحدة الشّرطة القضائية، بتاريخ 12-10-2026، ثلاث فتيات على الطّريق البحريّة مقابل دوحة ، وهنّ:س. ح فلسطينيةب. ح مكتومة القيدف. ح مكتومة القيدوبتاريخ 18-10-2026، أوقفت دوريّة أخرى من المكتب المذكور أربع فتيات في محلّة المعاملتين / الطريق البحريّة، وهنّ:ع. ر. لبنانيةه. ك. لبنانيةب.ح. الجنسية (قاصر)ب. ت. بنغلادشية الجنسيّةباستماع إفاداتهن، اعترفن بما نُسب إليهن لجهة اصطياد الزبائن بهدف ممارسة الدّعارة.أُجري المقتضى القانوني بحقّ الموقوفات وأودعن المختص، بناءً على إشارته.