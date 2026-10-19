تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

عون خلال لقائه فهمي: لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي على الرغم من صعوبته

Lebanon 24
19-10-2026 | 03:39
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
عون خلال لقائه فهمي: لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي على الرغم من صعوبته
عون خلال لقائه فهمي: لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي على الرغم من صعوبته photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
اكد رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون تمسك لبنان بالحل الدبلوماسي "على الرغم من صعوبته، لانه اقل كلفة بكثير من الحرب المدمّرة التي يدفع اللبنانيون، وبالاخص ابناء الجنوب، ثمناً لها، وانه آن الاوان كي يرتاح لبنان."
ورحّب بأي جهد ومسعى للجامعة العربية لمساعدة لبنان على تخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها.
في المقابل، اكد الامين العام لجامعة الدول العربية السيد نبيل فهمي، على تأييده والتزامه، والجامعة العربية، بشكل تام، بالدولة والمؤسسات اللبنانية، وعدم المساس بسيادة هذا البلد، كاشفاً انه سيزور الجنوب غداً وانه على استعداد لاجراء كل الاتصالات اللازمة، من موقعه كأمين عام للجامعة، مع الدول العربية والغربية لدعم لبنان واللبنانيين.
وكان الرئيس عون استقبل السيد فهمي في قصر بعبدا قبل ظهر اليوم، على رأس وفد ضم مديرة ادارة المشرق الوزيرة المفوضة لمى قاسم، ونائب رئيس البعثة في بيروت المستشار يوسف السبعاوي، ومدير مكتب الامين العام المستشار احمد شديد، والمستشار اسلام العمري.
وخلال اللقاء، اعرب السيد فهمي عن اهتمامه بلبنان وتطورات الاوضاع فيه، وجدد تأييده والتزامه، والجامعة العربية، بشكل تام، بالدولة والمؤسسات اللبنانية، وعدم المساس بسيادة هذا البلد، واضعاً امكانات الجامعة في تصرف لبنان وقضاياه المحقة والعادلة. واشار الى ان الامن والسلم في الجنوب اساسيان بالنسبة الى الجامعة، وانه سيزور المناطق الجنوبية غداً للاطلاع عن كثب على الاوضاع هناك، واستعداده لاجراء كل الاتصالات اللازمة، من موقعه كأمين عام للجامعة، مع الدول العربية والغربية لدعم لبنان واللبنانيين.
واعرب عن تأييده للحوار وفق اسس وشروط واضحة، وانه يعمل من اجل تعزيز موقف الدول العربية حول قضايا المنطقة والعالم.
ورحب الرئيس عون بالامين العام والوفد المرافق، وجدد التهنئة للسيد فهمي على انتخابه اميناً عاماً للجامعة، خصوصاً في هذا الظرف الدقيق، مشيداً بمواقفه ودعوته الى الحوار والتفاوض، وهي افضل الحلول بدلاً من الحروب. 
وشرح الرئيس عون الوضع اللبناني الحالي، والمساعي التي تبذلها الدولة لاعادة النهوض بلبنان، وعودة السلم والاستقرار التام الى ربوعه، في ظل استمرار الاعتداءات الاسرائيلية وقرب انتهاء وجود "اليونيفيل" في الجنوب. ولفت الى ان الاسرائيليين لم يلتزموا بصيغة الاطار، وما زال الجنوب عرضة للانتهاكات اليومية، علماً ان هذا الامر لن يؤدي الى نتيجة، بل سيزيد تعلّق اللبنانيين بأرضهم وبحقوقهم، لكنه في المقابل لا يساعد الدولة اللبنانية على تنفيذ الاهداف التي وضعتها.
وشدد رئيس الجمهورية على تمسك لبنان بالحل الدبلوماسي، على الرغم من صعوبته، لانه اقل كلفة بكثير من الحرب المدمّرة التي يدفع اللبنانيون، وبالاخص ابناء الجنوب، ثمناً لها، وانه آن الاوان كي يرتاح لبنان. 
ورحّب بأي جهد ومسعى للجامعة العربية لمساعدة لبنان على تخطي هذه المرحلة الصعبة التي يمرّ بها، خصوصاً وانه لطالما وقفت الجامعة الى جانب لبنان في مختلف المراحل، مثنياً على جهود السيد فهمي، ومتمنياً له التوفيق في مهمته الجديدة.
Advertisement
تصريح فهمي 
وبعد اللقاء، صرح السيد فهمي للصحافيين فقال:
"تشرفت اليوم بلقاء رئيس الجمهورية، وهذا تكريم وشرف كبير لي كأمين عام لجامعة الدول العربية، وذلك في اول زيارة لي للبنان بعدما توليت هذا المنصب، بعد زيارات لي حينما كنت في مناصب سابقة في العمل الدبلوماسي. وحضوري اليوم هو من منطلق الأمانة التي حملتها من قبل الرؤساء العرب بالاجماع، والمسؤولية تجاه كافة الساحات العربية عامة التي تتعرض لظروف خاصة بشكل خاص. ولذلك، فإن لبنان هو من اوائل الدول التي زرتها".
أضاف:"لقد استمعت اليوم لتقييم ثري من فخامة الرئيس سأستفيد منه في اتصالاتي القادمة، وأكدت له أيضاً ان لبنان هو من أولويات الجامعة، ومن اولوياتي كأمين عام لها، الدولة اللبنانية الوطنية السيادية بكافة مؤسساتها، وباعتزازنا الكامل باللبنانيين، وستعمل الجامعة، احتراما وحفاظا على الدولة اللبنانية ومواطنيها، على تأكيد الدعم الإقليمي العربي سياسيا واقتصاديا واجتماعياً. وعقب هذا اللقاء الكبير لي اليوم، سألتقي مع ومسؤولين لبنانيين، ثم سأقوم بزيارة للجنوب تقديراً واحتراماً للوضع هناك في ظل الهجوم الوحشي والمتكرر من قبل إسرائيل تجاه مواطنين أبرياء ومصالح لبنانية".
وختم: "انا هنا اتحمّل امانة لصالح لبنان، وفي المرحلة القادمة سأوجه جهود الجامعة العربية بما يخدم القضية اللبنانية والدولة اللبنانية".
سئل: ما الرسالة التي تحملونها للبنان في هذه الزيارة وما الذي يمكن ان يخرج به لبنان عمليا من لقاءاتكم، وهل ستترجم نتائج هذه اللقاءات في بيروت الى اجتماع عربي على مستوى وزراء الخارجية؟
أجاب: كما ذكرت، بدأت منذ مدة قصيرة زياراتي الى الدول العربية، ولبنان من  أوائل هذه الدول. هذه الرسالة سياسية وتعكس اهتمام الجامعة العربية بالوضع اللبناني. لقاءاتي مع المسؤولين تعكس احترامنا الكامل لمؤسسات الدولة اللبنانية التي تقرر هي مصيرها والاحتياجات اللازمة لمواطنيها. وانا احمل ايضاً رسالة في اعقاب اجتماع المجلس الوزاري على المستوى العربي منذ اقل من شهر، وقد شمل لبنان قرار خاص تحدث عن التزامنا وتأييدنا ودعمنا للحقوق اللبنانية بمختلف جوانبها، وأيضاً السعي لتأمين استقراره وحمايته من المخاطر الخارجية، فضلا عن دعمه وسلطاته لتمكينه من توفير الخدمات لمواطنيه.
ان حضوري هو رسالة إيجابية تجاه لبنان، كما اترك لبنان بعد انتهاء الزيارة غدا حاملا مسؤوليات إضافية في ضوء ما استمعت اليه من رئيس الجمهورية وما سأستمع اليه من مسؤولين اخرين ومن لقاءاتي مع عدد من السياسيين اللبنانيين.
اما عن مسألة المؤتمر، فإن  الازمات العربية كثيرة جدا واهتمامنا يتجاوز عقد مؤتمر. حتما قد يكون مؤتمر ضمن آليات تشجيع الدعم والاتصالات السياسية، انما أولى الخطوات تجاه أي تجمع تكمن في أوسع اتصالات دبلوماسية مكثفة بين الأمانة العامة والاستفادة من ممثلي الدول في القاهرة او من تواجدنا نحن في الدول المختلفة. وهذا يعني ان الاتصال الدبلوماسي والسياسي سيتم تكثيفه تمهيداً لاي محافل أخرى.
سئل: هل سنكون امام تحرك عربي موحد في ظل الأوضاع التي يعيشها لبنان وفي ظل الجهود التي تقوم بها الحكومة لاستعادة استقرار البلاد ولمواجهة اعتداءات إسرائيل واستمرارها في خرق السيادة اللبنانية؟
أجاب: اعتقد ان قرار المجلس الوزاري للجامعة كان بتوافق الآراء بالاجماع، تأكيدا على السيادة اللبنانية والحق اللبناني وسيطرة لبنان على كل محافل الحياة  في الساحة اللبنانية ورفضا كاملا وباتا للاعتداءات الإسرائيلية على الحقوق اللبنانية. اذا الموقف العربي موحد. وما نحاول القيام به راهناً هو تشجيع هذا الموقف بخطوات عملية وبدعم عملي ومالي يساعد المؤسسات اللبنانية وينعكس في الساحة اللبنانية على المواطن اللبناني.
سئل: هل نقلتم تحذيرات الى الرئيس عون من حرب إقليمية محتملة وتداعياتها على لبنان؟
أجاب: لم انقل تحذيرات بهذا المعنى، وفي النهاية يعلم فخامة الرئيس الوضع السياسي والإقليمي كما اعلمه واكثر. انما تحدثت شخصيا عن خطورة الوضع الإقليمي وتعدد النزاعات واحتمال الانفجار، فهذا حديث تم بوضوح بيني وفخامة الرئيس.
سئل: كيف تنظر جامعة الدول العربية الى المفاوضات اللبنانية- الإسرائيلية برعاية اميركية، وهل من خطوات عملية تقوم بها الجامعة  لردع أي عدوان؟
أجاب: أولا ان كل دولة تحدد مسار مفاوضاتها بقرار منها. وما اعلن مراراً من قبل المسؤولين اللبنانيين عن ان انهاء الاحتلال الإسرائيلي للاراضي اللبنانية هو اولويات، وان الدولة هي أولويات،. والمفاوضات، كما اكدنا بقرارات الجامعة، تحظى بالدعم الكامل لهذا الهدف بالتحديد، والحفاظ على الساحة اللبنانية واستقرارها. نحن داعمون لذلك على الدوام، وسنظل داعمين للامر.
وفي موضوع الردع، نحن نسعى حاليا لتسهيل الأمور السياسية والدبلوماسية، وهذا كان هدف زيارتي اليوم كي اتحرك في الساحة اللبنانية.  وحتى لو كان هناك قرار من الجامعة، فإن اول مكان نقصده هو لبنان. ولذلك تشرفت بلقاء الرئيس اليوم واستمعت الى نصائحه وتقييمه  واهتماماته ستكون محط تفكيري في المرحلة القادمة."

 
 
 
عون خلال لقائه فهمي: لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي على الرغم من صعوبته
 
عون خلال لقائه فهمي: لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي على الرغم من صعوبته
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون: لبنان متمسّك بالحل الدبلوماسي بالرغم من صعوبته لأنه أقل كلفة بكثير من الحرب المدمّرة التي يدفع اللبنانيون وبالأخص أبناء الجنوب ثمناً لها
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:40:57 Lebanon 24 Lebanon 24
عراقجي خلال لقائه نظيره الصيني: مستعدون للدفاع عن سيادتنا وأمننا ونرحب بالوقت نفسه بالحلول الدبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:40:57 Lebanon 24 Lebanon 24
بيان لقمة بريكس: نؤكد مجددا التزامنا بالحل السلمي للنزاعات الدولية من خلال الحوار والتشاور والدبلوماسية
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:40:57 Lebanon 24 Lebanon 24
وزير الاقتصاد الإسباني: نعاني من عواقب حرب إيران بارتفاع أسعار الطاقة وينبغي المضي بالحل الدبلوماسي
lebanon 24
Lebanon24
19/10/2026 16:40:57 Lebanon 24 Lebanon 24

وزراء الخارجية

الإسرائيلية

الإسرائيلي

نائب رئيس

اللبنانية

الجمهوري

إسرائيل

جمهورية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
09:33 | 2026-10-19
Lebanon24
09:17 | 2026-10-19
Lebanon24
09:11 | 2026-10-19
Lebanon24
08:54 | 2026-10-19
Lebanon24
08:39 | 2026-10-19
Lebanon24
08:29 | 2026-10-19
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24