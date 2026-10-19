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لبنان

لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية بحثت في تطوير الموارد وتعزيز استثمارها

Lebanon 24
19-10-2026 | 05:51
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لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية بحثت في تطوير الموارد وتعزيز استثمارها
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عقدت لجنة الأوقاف والتنمية الوقفية في المجلس الشرعي الإسلامي الأعلى اجتماعاً عاماً، في إطار جهودها الرامية إلى تنمية موارد الأوقاف الإسلامية وتعزيز استثمارها، بمشاركة ممثلي المجالس الإدارية والدوائر الوقفية في مختلف المناطق اللبنانية، وذلك لمتابعة تنفيذ خطط التنمية الوقفية في المناطق، واستعراض المشاريع التنموية قيد التحضير، وتلك التي انطلقت خلال المدة الماضية.
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وعُقد الاجتماع في بيروت، برئاسة رئيس اللجنة النقيب محمد المراد، وحضور مفتي صيدا الشيخ سليم سوسان، ومفتي عكار الشيخ زكريا بكار، والمدير العام للأوقاف الإسلامية الشيخ زهير كبي، والمفتّش العام للأوقاف الإسلامية الشيخ أسامة حداد، كما حضر رؤساء الدوائر الوقفية والمعنيُّون بالتنمية الوقفية في كل منطقة، وبمشاركة عضوي اللجنة المهندس عبد الله شاهين (مقرر اللجنة)، والمهندس وسيم المغربل.

وتضمّن الاجتماع عروضاً قدّمها ممثلو المناطق حول الأعمال المنجزة في مجال التنمية الوقفية، والمشاريع القائمة والمبادرات الجاري العمل على إطلاقها، إضافة إلى استعراض مراحل تنفيذ الخطط المعتمدة والجهود المبذولة لتطوير الموارد الوقفية وتعزيز الاستفادة منها.

كما شهد الاجتماع نقاشات تناولت سبل تطوير العمل الوقفي وتحسين آلياته، وتبادل الخبرات والتجارب بين المناطق، إلى جانب تحديد مجالات التعاون والتنسيق المشترك، بما يسهم في تعزيز العمل التنموي الوقفي وتحقيق أهدافه في مختلف المناطق اللبنانية.
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