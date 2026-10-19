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لبنان

رابطة "موظفي الإدارة العامة": استمرار الإقفال القسري ليوم الجمعة

Lebanon 24
19-10-2026 | 06:31
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رابطة موظفي الإدارة العامة: استمرار الإقفال القسري ليوم الجمعة
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أكدت رابطة "موظفي الإدارة العامة"، في بيان، "أن الموظفين لم يعودوا قادرين على تحمّل الانهيار المستمر في قيمة رواتبهم وأجورهم التي باتت عاجزة عن تأمين أبسط مقوّمات العيش الكريم، في ظلّ الارتفاع المتواصل في تكاليف المعيشة واستمرار سياسة الوعود والتسويف".
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واستنكرت الرابطة "بشدّة تجاهل الحكومة المطالب المحقّة لموظفيها، رغم أنّها ربّ العمل والمسؤولة عن إنصافهم وتأمين حقوقهم".

وجددت الرابطة التأكيد على مطالبها الأساسية:

1. إقرار سلسلة رواتب جديدة وعادلة وموحّدة تعيد تصحيح الرواتب والأجور بما يتناسب مع الانهيار النقدي وارتفاع تكاليف المعيشة.

2. إقرار بدل نقل عادل يواكب أسعار المحروقات.

3. تحسين التقديمات الاجتماعية، ولا سيّما المنح المدرسية، بما يحفظ حقوق الموظفين وعائلاتهم.

4.دعم تعاونية موظفي الدولة وزيادة التقديمات للمنح المدرسية والإستشفاء".

وفي الوقت عينه، أكدت "الرابطة"، أنّها "ستبذل كل ما في وسعها من جهود وتسخير إمكاناتها للمساهمة في تحقيق المطالب وإيجاد حلول عملية ومستدامة تصون حقوق الموظفين وتصبّ في خدمة الصالح العام، من دون أن يعني ذلك التراجع عن المطالب المحقّة أو القبول باستمرار المماطلة".

وأعلنت الرابطة "استمرار الإقفال  القسري ليوم الجمعة لحين إقرار سلسلة رتب ورواتب موحدة وعادلة، مع إبقاء أبواب الحوار مفتوحة أمام كل مبادرة جدّية تفضي إلى الإنصاف وتحقيق المصلحة العامة".
 
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