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لبنان

وزارة السياحة أطلقت دفتر الشروط الخاص بمزايدة استثمار إدارة وتشغيل مغارة جعيتا

Lebanon 24
19-10-2026 | 06:39
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وزارة السياحة أطلقت دفتر الشروط الخاص بمزايدة استثمار إدارة وتشغيل مغارة جعيتا
وزارة السياحة أطلقت دفتر الشروط الخاص بمزايدة استثمار إدارة وتشغيل مغارة جعيتا photos 0
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أعلنت وزارة السياحة، في بيان، إطلاق دفتر الشروط الخاص بالمزايدة العمومية لتأهيل وتجديد واستثمار وإدارة وتشغيل وتطوير المرفق العام المعروف بمرفق مغارة جعيتا السياحي منذ تاريخ 12 تشرين الأول 2026، على أن تُفضّ العروض بتاريخ 16 كانون الأول المقبل".
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أضاف البيان :"تأتي هذه الخطوة المحورية بعد سنوات طويلة من الانتظار، لتلي فترة انتقالية قامت خلالها بلدية جعيتا، مشكورةً، بإدارة وتشغيل واستثمار هذا الصرح الطبيعي المتميز، محافظةً بذلك على هذا المرفق الحيوي واستمرارية العمل فيه، سجّلت خلالها أرقام قياسية لناحية عدد زوار المغارة".

وأكدت وزارة السياحة "أن إطلاق هذه المزايدة ينطلق من حرصها الدائم على تعزيز الشفافية وتطبيق أقصى معايير الحوكمة في إدارة الأملاك والمرافق العامة. 

تفتح المزايدة المجال أمام الشركات الاستثمارية المتخصصة لتقديم أفضل العروض والرؤى التطويرية التي تليق بأهمية هذا المرفق الوطني والعالمي".

وأكد البيان "إن فتح باب الاستثمار وفق أعلى معايير الحوكمة والشفافية وكافة شروط الجودة والسلامة والاستدامة البيئية، يهدف إلى النهوض بركائز القطاع السياحي وتحديث الخدمات المقدمة للزوار المحليين والدوليين بما يعود بالنفع على الاقتصاد الوطني والمجتمع المحلي على حد سواء".

ودعت وزارة السياحة جميع الشركات والمؤسسات، المحلية والعالمية، الراغبة في المشاركة والمؤهلة للاستثمار في هذا المشروع إلى الاطلاع على دفتر الشروط عبر المراجع الرسمية، لا سيما موقع هيئة الشراء العام (https://www.ppa.gov.lb/ar/tenders/details/13072) وتقديم عروضها وفق الأصول والمهل المحددة.
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