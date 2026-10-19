لقاءات وزارية وسياسية في قصر بعبدا... والرئيس عون عرض مع وزير الداخلية الوضع الأمني في البلاد

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات وزارية وسياسية ورياضية.
وزاريا، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الوضع الأمني في البلاد واطلع منه على الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز الامن والاستقرار باعتبار أن أمن المواطنين وسلامتهم أولوية لا تهاون فيها. وفي هذا السياق، تم استعراض التدابير التي تتخذها المديرية العامة لقوى الأمن الداخلي
بالتنسيق مع الجيش اللبناني
لتعزيز الانتشار الأمني والدوريات في مختلف المناطق، لا سيما في العاصمة بيروت
. كما تم التشديد على اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة من قبل الأجهزة الامنية المعنية لمنع حصول اية تهديدات للأمن الداخلي وفقاً لما تقرر في مجلس الامن الداخلي المركزي في جلسته الأخيرة الأسبوع الفائت. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الأمنية والإدارية في الجنوب، ودعم البلديات وتمكينها من القيام بدورها في تحسين الخدمات العامة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم وتمسّكهم بأرضهم.
وعرض رئيس الجمهورية مع نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات المحلية والإقليمية.
رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة
رياضيا، استقبل الرئيس عون رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة اللواء اسماعيل القرقاوي، يرافقه نائبا الرئيس السيدان عبد الرحمن المسعد ونديم حكيم، والامين العام للاتحاد العميد عبدالله شلبي والاعلامي ابراهيم وهبه. وشكر رئيس الاتحاد الرئيس عون على رعايته بطولة الاندية العربية للرجال في كرة السلة في دورتها الـ 38 التي يستضيفها لبنان والتي حققت نجاحاً مهماً وتختتم غداً على ملعب غزير، ووجه له دعوة لحضور المباراة النهائية.
وقال اللواء القرقاوي "ان الاتحاد يكنّ كل التقدير والاحترام لمواقف الرئيس عون المشجعة للرياضة، وللاهتمام الذي يبديه بالنشاطات الرياضية"، مطلعا رئيس الجمهورية على ابرز ما يقوم به الاتحاد لا سيما لناحية مواكبة الفئات العمرية.
الرئيس عون
ورحب الرئيس عون بالوفد، واكد ان الرياضة هي اساس في حياة الشباب، وان استضافة لبنان لبطولة الاندية العربية للرجال، تشكل تأكيداً على مكانته الرياضية، وعلى قدرته على احتضان الاشقاء العرب في اجواء من الاخوّة والتنافس الرياضي الشريف. وقال: "نأمل ان تسهم هذه البطولة في تعزيز حضور كرة السلة العربية وتطويرها، وان تكون مناسبة لترسيخ العلاقات بين الاندية والاتحادات العربية، وان تلعب دوراً في جمع العرب وتعزيز التواصل في ما بينهم. فلبنان الذي لطالما شكّل مساحة لقاء بين الاشقاء، يرحّب بكل حدث رياضي
يعزز الروابط بين العرب ويكرّس صورة الرياضة كرسالة وحدة وتعاون وسلام".
وشدد الرئيس عون على ان الرياضة ليست مجرد منافسة لتحقيق الفوز، بل هي رسالة انسانية واخلاقية تعزز روح الانضباط والتعاون والمثابرة، وتكرّس قيم الاحترام والروح الرياضية، وتشكّل جسر عبور للتواصل بين الشعوب، وتتيح للشباب العربي فرصة اللقاء والتفاعل وتعزيز روابط الاخوّة.
واشاد رئيس الجمهورية بالجهود التي يقوم بها الاتحاد اللبناني لكرة السلة لتطوير هذه الرياضة وتعزيز الروابط مع الدول العربية، عبر المشاركة الدائمة في بطولات ومنافسات ان من خلال استضافتها او عبر حضوره فيها.