لقاءات وزارية وسياسية في قصر بعبدا... والرئيس عون عرض مع وزير الداخلية الوضع الأمني في البلاد

شهد قصر بعبدا قبل ظهر اليوم لقاءات وزارية وسياسية ورياضية.

والبلديات

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وزاريا، عرض رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون مع وزير الداخلية والبلديات احمد الحجار الوضع الأمني في البلاد واطلع منه على الإجراءات التي تتخذها الوزارة لتعزيز الامن والاستقرار باعتبار أن أمن المواطنين وسلامتهم أولوية لا تهاون فيها. وفي هذا السياق، تم استعراض التدابير التي تتخذها بالتنسيق مع لتعزيز الانتشار الأمني والدوريات في مختلف المناطق، لا سيما في العاصمة . كما تم التشديد على اتخاذ التدابير الاستباقية اللازمة من قبل الأجهزة الامنية المعنية لمنع حصول اية تهديدات للأمن الداخلي وفقاً لما تقرر في مجلس الامن الداخلي المركزي في جلسته الأخيرة الأسبوع الفائت. كما تم التأكيد على أهمية تعزيز حضور الدولة ومؤسساتها الأمنية والإدارية في الجنوب، ودعم البلديات وتمكينها من القيام بدورها في تحسين الخدمات العامة، بما يسهم في تلبية احتياجات المواطنين وتعزيز صمودهم وتمسّكهم بأرضهم.

مجلس النواب السابق

وعرض رئيس الجمهورية مع نائب رئيس مجلس النواب السابق ايلي الفرزلي الاوضاع العامة في البلاد في ضوء التطورات المحلية والإقليمية.



رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة

رياضيا، استقبل رئيس الاتحاد العربي لكرة السلة اللواء اسماعيل القرقاوي، يرافقه نائبا الرئيس السيدان عبد الرحمن المسعد ونديم حكيم، والامين العام للاتحاد العميد عبدالله شلبي والاعلامي ابراهيم وهبه. وشكر رئيس الاتحاد الرئيس عون على رعايته بطولة الاندية العربية للرجال في كرة السلة في دورتها الـ 38 التي يستضيفها والتي حققت نجاحاً مهماً وتختتم غداً على ملعب غزير، ووجه له دعوة لحضور المباراة النهائية.

وقال اللواء القرقاوي "ان الاتحاد يكنّ كل التقدير والاحترام لمواقف الرئيس عون المشجعة للرياضة، وللاهتمام الذي يبديه بالنشاطات الرياضية"، مطلعا رئيس الجمهورية على ابرز ما يقوم به الاتحاد لا سيما لناحية مواكبة الفئات العمرية.

الرئيس عون