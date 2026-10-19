عن عمليّة التوظيف في مطار القليعات... ماذا أعلنت شركة "Sky Lounge Services"؟

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علّقت شركة Sky Lounge Services على ما يتم تداوله حول آلية التوظيف في مطار الرئيس رينيه معوّض - ، واكدت في بيان" بصفتها تتولى الاستثمار في المشروع وتشغيله، وتضخ استثمارات كبيرة من مواردها الخاصة لتطوير وتأهيله وتجهيزه، أن عملية التوظيف تتم وفق معايير مهنية واضحة وشفافة، بعيداً من أي اعتبارات أو تدخلات سياسية"، مشيرة الى أن "الكفاءة والمؤهلات والخبرات المهنية تشكّل الأساس في اختيار الموظفين".واوضحت أن "عملية التوظيف تستند إلى هيكلية تشغيلية محددة وأوصاف وظيفية ومتطلبات خاصة بكل منصب، بما يضمن اختيار الكفاءات المناسبة لتلبية الاحتياجات التشغيلية والفنية والأمنية للمطار، وفقاً للمعايير المعتمدة".وشددت على أن" الأولوية تُمنح للمرشحين المؤهلين من أبناء والشمال، انطلاقاً من حرصها على دعم التنمية الاقتصادية المحلية وتوفير فرص عمل لأبناء المنطقة، مع التأكيد أن الكفاءة تبقى المعيار الأساسي والحاسم في جميع قرارات التوظيف".وجددت Sky Lounge Services "التزامها بالمضي قدماً في التحضيرات لانطلاق المرحلة التشغيلية الأولى للمطار في 15 تشرين الثاني المقبل، ضمن مشروع استراتيجي يشكّل بوابة اقتصادية جديدة للشمال ولبنان"، وقالت انه"من المتوقع أن يساهم تدريجياً في خلق فرص عمل مباشرة وغير مباشرة في قطاعات متعددة، بالتوازي مع توسّع العمليات التشغيلية".