تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

سلام يلتقي وفد "النواب السنة" ويجتمع مع رئيس اتحاد بلديات الضاحية والزعني

Lebanon 24
19-10-2026 | 12:04
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
سلام يلتقي وفد النواب السنة ويجتمع مع رئيس اتحاد بلديات الضاحية والزعني
سلام يلتقي وفد النواب السنة ويجتمع مع رئيس اتحاد بلديات الضاحية والزعني photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
استقبل رئيس مجلس الوزراء نواف سلام في السراي الكبير، بعد ظهر اليوم، وفداً من لقاء النواب السنّة، ضمّ كلاً من النواب: بلال عبدالله، أشرف ريفي، أحمد الخير، محمد يحيى، طه ناجي، كريم كبارة، عبد العزيز الصمد، وضاح الصادق، بلال الحشيمي، عدنان طرابلسي، قاسم هاشم، عماد الحوت، وياسين ياسين.
Advertisement

وتحدث النائب بلال عبدالله بعد اللقاء، فقال: "تشرّفنا، كأعضاء في لقاء النواب السنّة، بلقاء دولة الرئيس نواف سلام، بعدما أنهينا اجتماعنا الداخلي في مجلس النواب، ثم التقينا مدعي عام التمييز، القاضي أحمد رامي الحاج. وكان جدول اجتماعنا مخصّصاً لدراسة تداعيات اجتهاد المجلس الدستوري بشأن قانون العفو العام أو قانون تخفيض العقوبات.

من الواضح أن المجلس الدستوري تخطّى صلاحياته التشريعية، وأخذ على عاتقه أموراً تتعارض مع نيّة المشرّع في تخفيض العقوبات عن شريحة كبيرة من المظلومين، وقد وضعنا هذا الأمر في عهدة دولة الرئيس.

ونحن، كـ"لقاء النواب السنّة"، مستمرون في متابعة هذا الموضوع، وسنواصل العمل عليه. ومن الواضح أن الصيغة التي وضعها المجلس الدستوري قد تكون بعض أحكامها غير قابلة للتطبيق. لذلك، فإن روحية قانون العفو العام الذي أُقرّ في مجلس النواب هي التي ستُطبّق، ولدينا تأكيدات بأنه سيُطبّق بمجمله.

لذلك، نطمئن أهلنا وناسنا والمجتمع اللبناني بأسره إلى أن المبدأ الذي انطلق منه مجلس النواب، والقائم على إضفاء الطابع الوطني والإنساني على هذا القانون، سيستمر في حماية القضاء.

وأعتقد أن المجلس الدستوري اجتهد في غير موضعه، وربما كان ذلك لأهواء سياسية. لذلك، طالبنا دولة الرئيس بالإسراع في انتخاب مجلس دستوري جديد، وسننقل هذا المطلب أيضاً إلى دولة الرئيس نبيه بري.

ونعتبر أن ما قمنا به إيجابي جداً. وللأسف، حاول المجلس الدستوري تعكير ما أنجزناه، لكنه لم يوفّق في ذلك، في ظل وجود قضاة نحترم كفاءتهم وجسم قضائي متماسك. وأعتقد أن تفسير القانون يجب أن يكون مرتبطاً بنيّة المشرّع، لا باجتهاد هنا أو هناك".

بدوره، صرّح النائب أشرف ريفي قائلاً: "هناك توضيحات إضافية أودّ أن أدلي بها، بعدما أعطت مداخلات المجلس الدستوري، للأسف، انطباعاً بوجود استهداف لفريق أو رأي معيّن، بدلاً من رعاية الوفاق الوطني الحقيقي. لا شك في أننا، كنواب سنّة، عقدنا اجتماعاً في مجلس النواب، واجتماعاً مطوّلاً مع مدعي عام التمييز، كما عقدنا اجتماعاً مطوّلاً مع دولة رئيس الحكومة، وكانت الأجواء مطمئنة تماماً.

إن ما يُقال عن أن من صدر بحقه حكم بالإعدام عليه أن يمضي ثمانية وعشرين عاماً في السجن لا يستند، في الحقيقة، إلى أساس قانوني، وفقاً لما نعرفه تماماً. فقد أُلغي حكم الإعدام قبل إقرار قانون العفو العام، ولم يعد له وجود في القانون. أي إن الحكم بالإعدام تحوّل إلى السجن المؤبد، وقد نصّ القانون بوضوح على أن مدة السجن المؤبد هي سبعة عشر عاماً، وليس ثمانية وعشرين عاماً.

وفي المقابل، وفي ما يتعلق بموضوع المخدرات، يُفترض أن يصدر تعميم عن مدعي عام التمييز لتوضيح أن الأمر لا يقتصر على الأحكام المبرمة، لأن القانون لم ينصّ على الأحكام المبرمة وحدها، بل تناول أيضاً الملاحقات والأحكام، وأن من لديه أكثر من حكمين سيُستثنى من قانون العفو العام.

لذلك، أطمئن الجميع إلى أن الأمور تسير في هذا الاتجاه، وأن التفسيرات السلبية التي صدرت عن المجلس الدستوري، والتي خلقت أجواءً سلبية، لن تكون، برأيي، موضع تنفيذ. وأؤكد مجدداً أن مدة الثمانية والعشرين عاماً تتعلق بالأحكام اللاحقة، لا بالأحكام السابقة، أما الأحكام السابقة فتُحتسب على أساس سبعة عشر عاماً، وفقاً لما ورد في نص القانون".

كذلك، استقبل سلام رئيس اتحاد بلديات الضاحية الجنوبية لبيروت محمد درغام، بحضور الأمين العام للهيئة العليا للإغاثة العميد بسام نابلسي ومدير غرفة العمليات المركزية زاهي شاهين.

وجرى خلال اللقاء البحث في ملف التدعيم والترميم الإنشائي للأبنية المتضررة من الحرب في الضاحية الجنوبية، وسبل تسريع الأعمال اللازمة بالتنسيق بين الهيئة العليا للإغاثة واتحاد البلديات، بما يضمن السلامة العامة ويساهم في تمكين الأهالي من العودة الآمنة إلى منازلهم.

أيضاً، استقبل سلام رئيس جمعية الصناعيين سليم الزعني، الذي أعلن بعد اللقاء: "بحثت مع دولة الرئيس في أوضاع القطاع الصناعي والعوائق التي تحدّ من تطوّره، وكان هناك تجاوب من دولته، الذي أبدى اهتمامه بدعم هذا القطاع من خلال توفير الحوافز وتهيئة مناخ مشجّع للاستثمار، بما يساهم في استقطاب مستثمرين جدد وتشجيع المستثمرين الحاليين على البقاء في لبنان".

وأشار الزعني إلى أن معرض الصناعة في لبنان، الذي سيُقام في 28 تشرين الأول الحالي، سيكون برعاية الرئيس سلام.
 
 
 
 
 
 
مواضيع ذات صلة
الرئيس عون استقبل وفد النواب السنّة: قانون تخفيض العقوبات لا يطال المجرمين
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
عبد الله بعد اجتماع النواب السنة: المجلس الدستوري عبث بقانون خفض العقوبات وفق أهواء سياسية
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
مدعي عام التمييز التقى وفداً من النواب السنة
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24
رئيس اتحاد بلديات الكورة زارجامعة ULF لتعزيز التعاون دعما للطلاب
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:50:46 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

إقتصاد

الرئيس نبيه بري

مجلس الوزراء

الأمين العام

نبيه بري

العقوبات

طرابلس

ام علي

القضاء

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:31 | 2026-10-20
Lebanon24
04:30 | 2026-10-20
Lebanon24
04:25 | 2026-10-20
Lebanon24
04:17 | 2026-10-20
Lebanon24
04:15 | 2026-10-20
Lebanon24
04:14 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24