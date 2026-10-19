قبل تامبا.. كيف ينتقل لبنان من الاتفاق إلى التنفيذ؟

تبدأ الإجابة من تحديد ما يريد لبنان تحقيقه في المرحلة الأقرب. فوقف وأعمال التفجير والجرف يشكّل مطلبًا عاجلًا، لأنّ استمرار تدمير المنازل والأحياء يزيد صعوبة العودة حتى لو توافرت لاحقًا ترتيبات أمنية تسمح بها. في المقابل، يتيح وقف هذه العمليات مناقشة الإجراءات التالية في ظروف أفضل، من وصول الجيش إلى مناطق جديدة إلى استعادة الخدمات الأساسية. ويمكن تقييم أي تقدّم أولي من خلال هذه النتائج المحددة، مع التمييز بين تهدئة مؤقتة وبين يستمر بعد انتهاء الاجتماع ولا يُلغى بقرار إسرائيلي منفرد.لكنّ وقف التصعيد يحتاج إلى مسار يحمي استمراره. وهنا تبرز أهمية تحويل العناوين الكبيرة إلى التزامات محددة: المواقع التي تنسحب منها إسرائيل، والمناطق التي يتوسّع فيها انتشار الجيش، وكيفية التحقق من تنفيذ كل طرف ما تعهّد به، والجهة التي تعالج الخلاف عند حصوله. هذه مسائل سياسية بقدر ما هي عسكرية، لأنّ تركها مفتوحة يسمح بإعادة التفاوض على كل خطوة. كما أنّ ربط التنفيذ بشروط عامة، من دون معايير واضحة لتقييمها، يتيح لأي طرف اعتبار الالتزامات المقابلة غير مكتملة وإرجاء ما يقع عليه.وفي المقابل، يحتاج الوفد اللبناني إلى أهداف محددة من السلطة السياسية، وإلى التزامات تستطيع الدولة تطبيقها. فالجيش ينفّذ قرارات الحكومة، فيما تقع عليها مسؤولية معالجة الخلاف الداخلي حول حصرية السلاح وتوفير الدعم السياسي والموارد اللازمة للتنفيذ. وكل تعهّد يتجاوز قدرة المؤسسات الفعلية يضعف الموقف اللبناني عند مناقشة الالتزامات المقابلة. لذلك، يفترض أن يكون واضحًا ما يمكن إنجازه فورًا، وما يحتاج إلى وقت أو تجهيز أو قرار سياسي، بالتوازي مع المطالبة بوقف الاعتداءات والانسحاب.يزيد الموقف صعوبة التوصل إلى ترتيبات متبادلة. فقد أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الأحد، عدم ثقته بقدرة الحكومة اللبنانية على نزع سلاح " "، وربط استمرار الوجود الإسرائيلي في ما يسميه "الحزام الأمني" ببقاء هذا السلاح. ويعني ذلك أنّ أي تقدّم لبناني قد يبقى غير كافٍ في التقييم الإسرائيلي ما لم تُحدَّد مسبقًا شروط التحقق والانسحاب. ومن هنا، تتوقف فاعلية الدور الأميركي على قدرته على ربط كل إجراء لبناني متفق عليه بإجراء إسرائيلي محدد، ومنع إضافة شروط جديدة بعد تنفيذ الخطوات المطلوبة.أما التحرك الفرنسي، فيستطيع دعم تنفيذ التفاهمات من خلال مساندة الجيش والمساهمة في ترتيبات المراقبة الدولية. وقد تناول لقاء رئيس الحكومة نواف سلام والوفد الفرنسي دعم العودة والإعمار، واستمرار حضور دولي يتولى المراقبة والإفادة والتواصل تحت مظلة . وتساعد هذه العناصر تثبيت وجودها، لكنها تحتاج إلى اتفاق يسمح لها بالعمل. فتوفير التمويل والتجهيز لا يكفي لانتشار الجيش في منطقة تحتلها إسرائيل، كما أنّ وجود مراقبين لا يضمن وقف الاعتداءات إذا لم تتوافر إرادة سياسية لفرض الالتزام.وتتحمّل الحكومة كلفة داخلية كلما تأخرت النتائج. فهي تدافع عن التفاوض باعتباره وسيلة لاستعادة الأرض وحماية السكان، ويحق للناس سؤالها عمّا تحقق عبره. لكنّ تقييم أدائها يقتضي التمييز بين ما تستطيع تنفيذه بقرارها، وما تعرقله إسرائيل، وما تتعثر الوساطة في معالجته. وعلى هذا الأساس، تحتاج السلطة إلى إعلان ما أُنجز وما بقي عالقًا وأسباب التعثر، من دون رفع التوقعات قبل كل جولة. ويساعد ذلك أيضًا على تحديد المسؤوليات بدل الاكتفاء بسجال عام حول نجاح التفاوض أو فشله.في المحصلة، المطلوب من تامبا تحديد إجراء قابل للتنفيذ، والجهة المسؤولة عنه، والمهلة المتاحة لإنجازه، والخطوة التي تليه. ويمكن لتقدّم محدود بهذه المواصفات أن يحسّن الوضع الميداني ويمنح الدولة أساسًا لمواصلة التفاوض. أما الاتفاق على عناوين عامة مع ترك تطبيقها لشروط غير محددة، فسيُبقي أسباب التعثر قائمة. بالنسبة إلى لبنان، تبقى الأولوية لوقف الخسائر المستمرة وتأمين انسحاب يتيح للجيش الانتشار وللأهالي العودة، مع التزام واضح بتنفيذ ما يقع على الدولة من مسؤوليات.