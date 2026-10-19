من يحمي أملاك اللبنانيين في سوريا؟

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وتكشف القضية حسب مصادر متابعة وضعاً قانونياً هجيناً لا تملك أدوات جاهزة للتعامل معه، إذ إن الأملاك مسجّلة وفق القانون السوري وتخضع لسلطة الجديدة، ما يعني أن حمايتها تمرّ حكماً بقناة تفاوض رسمية بين البلدين لم تُطرح حتى الآن على هذا المستوى.تضيف المصادر:" أما على الأرض، فتبدو مشكلة التلامذة الأكثر إلحاحاً، فرغم اعتماد بطاقة يصدرها للتسجيل في المدارس، لا يستطيع كثيرون استكمال المستندات المدرسية والإفادات المطلوبة لأنها بقيت في سوريا أو صادرة عن مدارس لم يعد الوصول إليها ممكناً".وتقول المصادر أنّ حضور نواب من لون سياسي واحديضع الملف أمام خطر تحوّله إلى عنوان فئوي، بينما هو في جوهره مسألة حقوق مواطنين تحتاج إلى معالجة حكومية بعيداً من الاصطفاف.