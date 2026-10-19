تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

"لبنان في خطر".. جنبلاط يحذّر من "المقبل" ورسالة لهؤلاء: اقرأوا التوراة فذلك يفيدكم!

Lebanon 24
19-10-2026 | 14:50
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
لبنان في خطر.. جنبلاط يحذّر من المقبل ورسالة لهؤلاء: اقرأوا التوراة فذلك يفيدكم!
لبنان في خطر.. جنبلاط يحذّر من المقبل ورسالة لهؤلاء: اقرأوا التوراة فذلك يفيدكم! photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
قال الرئيس السابق للحزب التقدمي الاشتراكي وليد جنبلاط إنه "لا يحق لحزب الله المطالبة باسترجاع المتفجرات"، معتبراً أنه لا يمكن إبقاء لبنان ساحة لإيران في مواجهة إسرائيل والمخاطرة بخسارة ما تبقى من الجنوب.
Advertisement

وأضاف جنبلاط، في حديث تلفزيوني، أن الجنوب لا يقتصر على طائفة واحدة بل يتميز بتنوعه، محذراً من أنه "في المدى المنظور قد نكون خسرنا الجنوب".

وفي تعليقه على قضية المتفجرات المضبوطة في ضهر البيدر، رأى جنبلاط أن الحادثة كشفت غياب التنسيق الكافي بين السلطات اللبنانية والسورية، عازياً ذلك إلى رفض بعض الأجهزة اللبنانية التعاون مع نظيرتها السورية.
 
وقال:" لا يحق للنائب حسن فضل الله أن يقول ما قاله ويجب التحقيق مع حزب الله أو جزء من حزب الله".

وشدد على أن الأولوية يجب أن تكون لتثبيت العلاقات اللبنانية-السورية، منتقداً أداء مجلس الوزراء لجهة عدم مناقشة الملفات السياسية وتحديد أهداف واضحة للسلطة، وقال:" لا بدّ للسلطة من رئيس الجمهورية إلى رئيس الحكومة وغيرهم تحديد الهدف: إلى أين نحن ذاهبون؟ والأولوية هي تثبيت العلاقة مع سوريا لا الهروب منها والجانب اللبناني هو من يهرب لا الجانب السوري".

وقال إنه كان أول من أثار مسألة وجود ضباط تابعين للنظام السوري السابق في لبنان، مضيفاً أن السؤال عن هؤلاء يجب أن يوجّه إلى الأمن العام والسلطة اللبنانية.

وتابع: "يجب أن تكون السلطة قيّمة على الأجهزة، وإذا كان الأمر عكس ذلك فهذه مصيبة".

وعن الانتخابات الإسرائيلية، استبعد جنبلاط أن تؤدي نتائجها إلى تغيير جوهري، معتبراً أن البديل عن رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو "لن يكون أفضل".

كما رأى أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب بات يستنجد بنتنياهو، مضيفاً أن الولايات المتحدة اليوم تختلف عن الولايات المتحدة قبل سنوات.
 
ووجّه جنبلاط رسالة إلى حزب الله واللبنانيين، محذراً من احتمال توسع إسرائيل في لبنان، وقال: "بيكفي خراب الجنوب".

وأضاف أن لبنان يحتاج إلى هدنة وإمكان تعديل اتفاق الإطار، مؤكداً أنه "لا يحق للشيخ نعيم قاسم توريط البلد مجدداً في حروب لا علاقة لنا بها"، ومحذراً من أن الخسائر ستكون فادحة.

وتوجه إلى بعض المسؤولين في حزب الله بالسؤال: "لماذا التضحية بالجنوب وبأولاد الجنوب، الشيعة والمسيحيين، ورمي بعض الدروز في أحضان إسرائيل؟".

واستعاد جنبلاط بداية حرب الإسناد عام 2023، قائلاً إن الأمين العام السابق لحزب الله حسن نصرالله حاول في خطابه الأول فصل المواجهة في لبنان عن الإقليم، قبل أن يتغير الموقف في خطابه الثاني ويلتحق لبنان بالصراع الإقليمي.

وأشار إلى أنه كان يعارض هذا المسار، وأنه بعث برسائل في حينه للتحذير من تداعياته.

ورأى جنبلاط أن المنطقة تشهد صراعاً دولياً لا يقتصر على لبنان، معتبراً أن إسرائيل والولايات المتحدة وإيران تسعى إلى استخدام الساحة اللبنانية، وسأل: "إلى متى سنبقى أدوات؟".

كما تحدث عن وجود ما وصفه بـ"بلفور ثانٍ" ينفذه رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو واليمين الإسرائيلي، ويرسخ حالة "الفوضى" التي سبق أن تحدثت عنها وزيرة الخارجية الأميركية السابقة كوندوليزا رايس.

وفي ملف رواتب العسكريين، تساءل جنبلاط عن سبب ربط رواتب الجيش برواتب جميع العاملين في القطاع العام.
 
وقال إن اتفاق 17 أيار عام 1983 كان أفضل من اتفاق الإطار الحالي، رغم أنه كان من المشاركين في إسقاطه، منتقداً حسابات الوفد اللبناني المفاوض.

وأضاف جنبلاط أن الوفد اعتقد أن توقيع الإطار الثلاثي سيقود إلى انسحاب إسرائيل، لكن ذلك لم يحدث، معتبراً أن أعضاءه لا يعترفون بخطئهم.

وقال إنه لا يثق بسيمون كرم وندى معوض بسبب ما وصفه بأخطائهما في الحسابات السياسية، لكنه شدد على أن الوقت ليس للدخول في حساسيات داخلية، وأن الوحدة الوطنية والحوار أكثر أهمية.

ورأى أن أداء الجيش اللبناني في بعض الاجتماعات كان أفضل من أداء بعض أعضاء الوفد، موجهاً إليهم رسالة قال فيها: "اقرأوا التوراة، فذلك يفيدكم".

ورغم انتقاداته، أكد جنبلاط أنه لا يعارض الإطار الثلاثي إذا كان سيؤدي إلى الانسحاب الإسرائيلي، لكنه رفض وضع شروط مسبقة تفتح الباب أمام التطبيع الكامل، كما عارض إلغاء قانون تجريم التعامل مع إسرائيل.

وحذّر من أن مصير الجنوب قد يصبح شبيهاً بمصير غزة، معرباً عن أمله في ألا يتوسع ما سماه "الخط الأصفر". كما لم يستبعد أن يأتي وفد إسرائيلي مستقبلاً إلى لبنان ويدعي ملكية أراضٍ لبنانية محتلة.

وأشار إلى أن لبنان لا يملك أوراق ضغط، معتبراً أن الرئيس الأميركي دونالد ترامب منح رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو "تفويضاً مطلقاً".

وأضاف أن المنطقة تشهد صراعاً دولياً تسعى فيه إسرائيل والولايات المتحدة وإيران إلى استخدام لبنان، متسائلاً: "إلى متى سنبقى أدوات؟".

وفي الشأن الداخلي، دعا جنبلاط إلى وقف الدعوات التي تتحدث عن ترحيل الشيعة إلى العراق، مؤكداً التمسك بلبنان الكبير ومحذراً من أنه بات في خطر.

وعن دعم الجنوبيين، قال إن السؤال يتعلق بإمكانات الحكومة، داعياً إياها إلى تحديد أولوياتها. كما أعرب عن تعويله على الوعود القطرية في ملف الكهرباء، معتبراً أن قطر هي الدولة العربية الوحيدة التي تفكر حالياً في مساعدة لبنان.
مواضيع ذات صلة
جنبلاط: أقول للوفد اللبناني المفاوض: إقرأوا التوراة فذلك يفيدكم
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
الجنوب أمام خريطة جديدة؟ هذه أبعاد "أوسلو لبنان" وتحذير جنبلاط
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
نائب "القوات" يحذر من بقاء "سفير إيران" في لبنان: هيبة الدولة في خطر!
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24
قبلان يحذر من "مطابخ الفتنة": لبنان أمانة و "الجيش والمقاومة ضمانة"
lebanon 24
Lebanon24
20/10/2026 11:53:53 Lebanon 24 Lebanon 24

الولايات المتحدة

دونالد ترامب

مجلس الوزراء

الإسرائيلية

الإسرائيلي

اللبنانية

حزب الله

الجمهوري

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
04:31 | 2026-10-20
Lebanon24
04:30 | 2026-10-20
Lebanon24
04:25 | 2026-10-20
Lebanon24
04:17 | 2026-10-20
Lebanon24
04:15 | 2026-10-20
Lebanon24
04:14 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24