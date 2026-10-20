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لبنان

بعد إطلاق مزايدة مغارة جعيتا... هذا ما يجب معرفته

خاص "لبنان 24"

|
Lebanon 24
20-10-2026 | 02:45
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بعد إطلاق مزايدة مغارة جعيتا... هذا ما يجب معرفته
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بعد الإعلان عن إطلاق وزارة السياحة مزايدة لتأهيل مرفق مغارة جعيتا السياحي واستثماره وإدارته وتشغيله وتطويره، تتجه الأنظار إلى تفاصيل الصفقة وشروطها. فهي تشمل المغارتين العليا والسفلى، والتلفريك والقطار الكهربائي، والمطاعم ومحلات التذكارات، إضافة إلى الإدارة ومواقف السيارات.
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ويتحمّل الملتزم، أي الشركة الفائزة، كلفة أعمال التأهيل والتجهيز، من كهرباء وإنارة وأنظمة حريق وتثبيت للمنحدرات الصخرية وصرف صحي وطرقات. ومدة العقد أربع سنوات ثابتة، وعند انتهائها تؤول إلى الدولة التحسينات والتجهيزات الثابتة من دون أي تعويض إضافي.

أما اختيار الفائز فيمرّ بثلاث مراحل: التأهيل، بخبرة خمس سنوات ومتوسط رقم أعمال سنوي لا يقل عن مليوني دولار، ثم التقييم الفني بحدّ أدنى 70 نقطة من 100، وأخيراً العرض المالي الذي يرسو على من يقدّم أعلى نسبة من الإيرادات للدولة. والمشاركة ليست محصورة بشركات المغاور، إذ يحق أيضاً لشركات الفنادق والمطاعم من فئة أربع نجوم وما فوق، وشركات المنتجعات، التقدّم بشرط الاستعانة بفريق متخصص بعقود ملزمة.
المصدر: خاص "لبنان24"
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