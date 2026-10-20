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لبنان

تعزيز الاستثمارات الصناعية في لبنان بين عيسى الخوري ورجال أعمال فرنسيين

Lebanon 24
20-10-2026 | 02:05
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تعزيز الاستثمارات الصناعية في لبنان بين عيسى الخوري ورجال أعمال فرنسيين
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في إطار الجهود الرامية إلى استقطاب الاستثمارات الأجنبية وتعزيز الشراكات الصناعية الدولية، عقد وزير الصناعة جو عيسى الخوري في حضور سفير لبنان في فرنسا والوفد المرافق، سلسلة لقاءات في العاصمة الفرنسية باريس مع قيادات بارزة في مجتمع الأعمال الفرنسي.
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وفي هذا السياق، اجتمع الوزير عيسى الخوري مع رئيس تجمّع المؤسسات الفرنسية (MEDEF) باتريك مارتان، وتضم أكثر من 240 ألف مؤسسة من مختلف القطاعات الانتاجية.

وتركّزت المباحثات على سبل تعزيز التعاون الصناعي بين لبنان وفرنسا، واستقطاب استثمارات فرنسية جديدة، لا سيما في الصناعات التكنولوجية، من خلال إقامة شراكات إنتاجية والاستفادة من الكفاءات الهندسية والتقنية اللبنانية.

كما تناول البحث إمكان اعتماد نماذج التعاون الصناعي العابر للحدود، بما فيها الـNearshoring والـOffshoring، بهدف تمكين الشركات الفرنسية من توسيع قدراتها الإنتاجية وتطوير أنشطتها في لبنان، ودمج المؤسسات الصناعية اللبنانية في سلاسل الإنتاج العالمية.

وأكد الوزير عيسى الخوري أن لبنان يمتلك مقوّمات تؤهّله ليكون شريكاً صناعياً وتكنولوجياً للشركات الفرنسية، بفضل كفاءاته البشرية وخبراته الصناعية وقدرته على تقديم حلول إنتاجية تنافسية ذات قيمة مضافة عالية.

ووجّه الوزير دعوة إلى السيد مارتان لزيارة لبنان خلال شهر كانون الثاني المقبل، على رأس وفد من الصناعيين ورجال الأعمال الفرنسيين، للاطلاع على الفرص الاستثمارية المتاحة وإمكانات إقامة شراكات مباشرة مع المؤسسات الصناعية اللبنانية.

كذلك جرى البحث في تنظيم منتدى للاستثمار الصناعي اللبناني في باريس، يجمع مستثمرين وشركات فرنسية مع صناعيين لبنانيين لعرض مشاريع وفرص استثمارية محدّدة، على أن تتولّى لجنة مشتركة التحضير لهذا الحدث ومتابعة نتائج اللقاءات.

وفي السياق نفسه، اجتمع الوزير عيسى الخوري مع الرئيس الفخري لـMEDEF والرئيس الفخري لتحالف أرباب العمل الفرنكوفونيين جوفروا دو بيزيو،  و تناول اللقاء فرص توسيع شبكة العلاقات الاقتصادية والصناعية للبنان مع مجتمع الأعمال الفرنسي والفرنكوفوني.

وتندرج هذه اللقاءات ضمن توجّه وزارة الصناعة الهادف إلى تعزيز موقع لبنان كمركز للإنتاج الصناعي المتخصص والابتكار التكنولوجي، وجذب الاستثمارات التي تساهم في خلق فرص عمل نوعية، وزيادة الصادرات، ورفع القيمة المضافة للصناعة اللبنانية.
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