تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

هل تسرّعت كرامي لـ"تنقذ موقفها"؟ قرار دمج الصفوف يثير مخاوف على تعليم التلامذة

جاد حكيم - Jad Hakim

|
Lebanon 24
20-10-2026 | 02:30
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
هل تسرّعت كرامي لـتنقذ موقفها؟ قرار دمج الصفوف يثير مخاوف على تعليم التلامذة
هل تسرّعت كرامي لـتنقذ موقفها؟ قرار دمج الصفوف يثير مخاوف على تعليم التلامذة photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
بعد نحو شهر من تعليق التحاق قرابة 3500 معلّم بالمدارس الرسمية، أصدرت وزيرة التربية ريما كرامي قراراً بعودة الأساتذة المستعان بهم والمتعاقدين على نفقة صناديق المدارس إلى التعليم اعتباراً من صباح الاثنين، وفق ما أعلنته رابطة الأساتذة المتعاقدين في التعليم الأساسي. وأعلنت الرابطة وقف تحركاتها الاحتجاجية المتعلقة بهذا الملف، مطالبة بنشر نتائج دراسة الحاجات بالأرقام، ووضع آلية واضحة وموحّدة للتشعيب ودمج الصفوف.
Advertisement

وجاء القرار بعد اعتصام سابق أمام وزارة التربية وتحركات بالتعاون مع لجان الأهالي أمام المدارس الرسمية، إضافة إلى شكوى قالت الرابطة إنها تقدّمت بها إلى المفتشة العامة التربوية فاتن جمعة، للمطالبة بفتح تحقيق وتحديد المسؤوليات عن الأزمة.

وكان تعليق الالتحاق قد شمل نحو 1500 معلّم من المستعان بهم، تُموَّل أجورهم من جهات مانحة، ونحو 2000 متعاقد على نفقة صناديق المدارس، بعدما ربطت مذكرة انطلاق العام الدراسي الصادرة في 9 أيلول مباشرتهم التدريس بموافقة الوزيرة على تجديد عقودهم. وقدّمت الوزارة هذا الإجراء باعتباره خطوة تنظيمية تفرضها متغيرات الحرب، من تبدّل توزيع التلامذة بفعل النزوح وعدم اكتمال التسجيل في بعض المناطق، إلى عدم جهوزية مدارس استُخدمت مراكز إيواء ودمج عدد من المدارس. وهي عوامل قالت إنها تستوجب تحديد الحاجات والفائض قبل تجديد العقود، إلى جانب ضبط تعدّد صيغ التعاقد وتخفيف الأعباء عن صناديق المدارس ولجان الأهل.

وكانت مصادر تربوية قد قالت لـ"لبنان24" إن ضبط التعاقد العشوائي مطلب إصلاحي يحظى بقبول من حيث المبدأ، وإن المأخذ الأساسي يتعلّق بالتوقيت، بعدما تحوّل مسح كان يُفترض إنجازه خلال الصيف إلى سبب لتأخير التعليم بعد بدء العام الدراسي.

وأظهرت إفادات جمعها "لبنان24" خلال فترة تعليق الالتحاق تفاوت حجم الضرر بحسب اعتماد كل مدرسة على هذه الفئات من المعلّمين. فقد أوضحت الأستاذة ابتهاج عبد العال أن مدرسة عين كفرزبد الرسمية لم تكن قد بدأت التعليم، لأن الحضور اقتصر على المدير والناظر من الملاك، فيما بقي نحو 500 تلميذ في مدرسة المنية الرسمية خارج الصفوف، ما دفع الأهالي إلى مقاطعة الدوام تضامناً. وهي وقائع تعكس أثر الأزمة قبل صدور قرار العودة.

ومع السماح بعودة الأساتذة، باتت نتائج دراسة الحاجات وكيفية تطبيقها محور المطالب. فالقرار، حدّد كيفية توزيع الحصص ودمج الصفوف والتشعيب، من دون إصدار معطيات رقمية تبيّن ما خلصت إليه الدراسة. ولهذا تطالب الرابطة بتحديد النقص أو الفائض في الأساتذة بحسب المحافظات والأقضية، بما يسمح بفهم الأساس الذي بُنيت عليه قرارات توزيع الحصص وتنظيم الصفوف.

وتكتسب هذه الأرقام أهمية خاصة مع اختلاف أوضاع المدارس بعد النزوح والدمج، إذ إن العدد الإجمالي للأساتذة لا يكشف وحده مدى توافر المعلّمين الذين تحتاجهم كل مدرسة لتغطية موادها وحصصها. كما أن معرفة أماكن النقص والفائض تتيح تقييم مدى استجابة التوزيع الجديد للحاجات الفعلية.

أما التشعيب، أي توزيع تلامذة الصف الدراسي الواحد على شعب، ودمج الصفوف، فتطالب الرابطة بإخضاعهما لآلية واضحة وموحّدة تراعي الأصول والمنهجية التربوية. وتحذّر تحديداً من جمع تلامذة من مستويات وصفوف مختلفة بطريقة تنعكس سلباً على جودة التعليم وحقهم في التعلّم، ما يضع تفاصيل تطبيق القرار في صلب المتابعة خلال المرحلة المقبلة.

ويفتح قرار العودة الباب أمام استعادة الحصص التي تعطّلت، فيما تبقى مسؤولية الوزارة استكماله بأرقام تشرح توزيع الحاجات، وضوابط واضحة لتنظيم الصفوف، بما يضمن حصول التلامذة في المدارس المتضررة على تعليم منتظم يغطّي مناهجهم وحصصهم.
 
المصدر: خاص "لبنان24"
مواضيع ذات صلة
هل تنقذ الـ 200 مليون دولار الإيرانية "حزب الله"؟
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
مخاوف من "تكريس الاحتلال"وراء قرار تجميد البيوعات العقارية في الجنوب
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي زارت المنطقة التربوية في النبطية: وضعنا خطة مرنة لانطلاق العام الدراسي تراعي وضع المدارس وظروف التلامذة
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24
كرامي: نجاحنا يُقاس بعودة الأطفال إلى صفوف آمنة
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:06:14 Lebanon 24 Lebanon 24

لبنان

خاص

مقالات لبنان24

التعليم الأساسي

رابطة الأساتذة

عين كفرزبد

عبد العال

الوزيرة

لبنان24

التربوي

المنية

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:46 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:11 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك

جاد حكيم - Jad Hakim

أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-10-20
Lebanon24
15:46 | 2026-10-20
Lebanon24
15:11 | 2026-10-20
Lebanon24
15:00 | 2026-10-20
Lebanon24
14:00 | 2026-10-20
Lebanon24
13:57 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24