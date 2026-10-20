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لبنان

الطقس الخريفي مستمر.. الحرارة تتخطى معدلاتها في هذا التاريخ

Lebanon 24
20-10-2026 | 04:17
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الطقس الخريفي مستمر.. الحرارة تتخطى معدلاتها في هذا التاريخ
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يسيطر طقس خريفي مستقر على لبنان والحوض الشرقي للمتوسط مع بعض التقلبات المحلية صباح يوم غد الاربعاء. ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي فتتخطى معدلاتها الموسمية يوم الجمعة.
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معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : طرابلس بين 20 و 28م° ، بيروت 21 و29 ، زحلة بين 13 و 27 م°.

ويكون الطقس غداً غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة.  يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية خلال الفترة الصباحية ، يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار .

 

الخميس:
غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية. 

 

الجمعة:
قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية  وتلامس ال 30 درجة على الساحل، تنشط الرياح أحياناً.

الرياح السطحية:
شمالية غربية  الى شمالية نهاراً ، جنوبية ليلاً، سرعتها بين 10 و  35 كم/س. 

الانقشاع:
جيد على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب. 

الرطوبة النسبية على الساحل:
بين60 و 80٪.

حال البحر:
مائج اجمالاً. 

حرارة سطح الماء:
27°C
 
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لبنان وا

طرابلس

بيروت

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لبنان

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