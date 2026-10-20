الطقس الخريفي مستمر.. الحرارة تتخطى معدلاتها في هذا التاريخ

Advertisement

يسيطر طقس خريفي مستقر على والحوض الشرقي للمتوسط مع بعض التقلبات المحلية صباح يوم غد الاربعاء. ترتفع درجات الحرارة بشكل تدريجي فتتخطى معدلاتها الموسمية يوم الجمعة.معدل درجات الحرارة لشهر تشرين أول : بين 20 و 28م° ، 21 و29 ، بين 13 و 27 م°.ويكون الطقس غداً غائما جزئياً مع ضباب على المرتفعات وارتفاع اضافي بدرجات الحرارة. يتوقع تساقط أمطار خفيفة متفرقة خاصة في المناطق الداخلية خلال الفترة الصباحية ، يستقر الطقس تدريجياً خلال النهار .الخميس:غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ضباب محلي على المرتفعات واستمرار الارتفاع بدرجات الحرارة والتي تعود الى معدلاتها الموسمية. كما تنشط الرياح خاصة في المناطق الجنوبية.الجمعة:قليل الغيوم الى غائم جزئياً بسحب مرتفعة مع ارتفاع بدرجات الحرارة فتتخطى معدلاتها الموسمية وتلامس ال 30 درجة على الساحل، تنشط الرياح أحياناً.الرياح السطحية:شمالية غربية الى شمالية نهاراً ، جنوبية ليلاً، سرعتها بين 10 و 35 كم/س.الانقشاع:جيد على الساحل، يسوء أحياناً على المرتفعات بسبب الضباب.الرطوبة النسبية على الساحل:بين60 و 80٪.حال البحر:مائج اجمالاً.حرارة سطح الماء:27°C