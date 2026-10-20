تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
Lebanon news breaking news
مباشر
الأبرز
لبنان آخر أخبار لبنان
فيديو آخر أخبار لبنان
خاص آخر أخبار لبنان

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد آخر أخبار لبنان
عربي-دولي آخر أخبار لبنان
متفرقات آخر أخبار لبنان

صحة

فنون ومشاهير

رياضة

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

تعازي ووفيات
Najib Mikati
بحث
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
تصفّح بدون إعلانات واقرأ المقالات الحصرية
|
الرئيسية
reports about lebanon أخباري
مباشر
الأبرز
لبنان politics in lebanon
فيديو politics in lebanon
خاص politics in lebanon

مقالات لبنان24

رادار لبنان24

صحافة أجنبية

ضيوف لبنان 24

إعداد لبنان 24
إقتصاد politics in lebanon
عربي-دولي politics in lebanon
متفرقات politics in lebanon

صحة

رياضة

فنون ومشاهير

منوعات

تكنولوجيا وعلوم

المرأة

أفراح ومناسبات

صور

تعازي ووفيات

كأس العالم2022
Lebanon weather

حالة الطقس
lebanon traffic

حركة السير

إستفتاء
من نحن
للاتصال بالموقع
لإعلاناتكم
لالغاء الاشعارات
Privacy Policy
Google News
RSS
Android
IOS
Facebook
Twitter
Threads
Whatsapp Channel
Instagram
Youtube
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24
Advertisement

لبنان

بخاش : لجنة مكافحة منتحلي صفة عامل في القطاع الصحي تبدأ عملها قبل نهاية العام

Lebanon 24
20-10-2026 | 05:42
اجعل لبنان24 مصدرك المفضل على غوغل
A-
A+
بخاش : لجنة مكافحة منتحلي صفة عامل في القطاع الصحي تبدأ عملها قبل نهاية العام
بخاش : لجنة مكافحة منتحلي صفة عامل في القطاع الصحي تبدأ عملها قبل نهاية العام photos 0
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
facebook
facebook
facebook
telegram
Messenger
Messenger
A+
A-
تابع رئيس تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان البروفسور يوسف بخاش ملف منتحلي صفة عامل في القطاع الصحي مع المديرالعام وزارة الصحة الدكتور وئام ابو حمدان في لقاء جمعهما في وزارة الصحة تنفيذًا لقرار الوزير الدكتور ركان ناصر الدين بتشكيل لجنة متابعة تتخذ من وزارة الصحة مقرًا لها.
Advertisement



وقال بخاش بعد اللقاء : "تشرفت بلقاء سعادة المدير بوصفه رئيسًا للجنة المعينة من قبل معالي الوزير واطلعت منه على اسماء أعضاء اللجنة وهم : الدكتور وئام ابو حمدان رئيسًا والدكتور برنار البيطار غانم مسؤول العناية الطبية والدكتور انطوان رومانوس رئيس دائرة المهن الطبية والسيدة كلوتين مخلوف رئيسة قسم الدروس والقضايا والسيدة هيفاء كنعان منسقة دائرة الرعاية الصحية الأولية  والبروفسور يوسف بخاش رئيس تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان. 



كما توافقنا على تعيين مندوب أو منسق من كل نقابة معنية بالقطاع الصحي ليشكل صلة الوصل بين نقابته واللجنة. على امل أن تبدأ هذه اللجنة عملها فعليا في مكافحة منتحلي صفة عامل في القطاع الصحي قبل نهاية العام".
مواضيع ذات صلة
بخاش: ملف مكافحة منتحلي صفة في القطاع الصحي سلك طريقه الى التنفيذ
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
بوصعب: إقرار اقتراح تعزيز سياسات الرعاية واللجنة الفرعية لقانون الانتخابات تبدأ عملها الاثنين
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
الصحة العالمية: 3 آلاف من العاملين بالقطاع الصحي في الكونغو الديمقراطية تلقوا لقاح إيبولا
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24
عون اطّلع على نتائج جولة لاوندس وعمل أمن الدولة في مكافحة الفساد
lebanon 24
Lebanon24
21/10/2026 04:09:43 Lebanon 24 Lebanon 24

وزارة الصحة الدكتور

أعضاء اللجنة

وزارة الصحة

ناصر الدين

رئيس دائرة

السيدة هي

البيطار

القضايا

تابع
قد يعجبك أيضاً Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:46 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:11 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
15:00 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
lebanon 24
Lebanon24
14:00 | 2026-10-20 Lebanon 24 Lebanon 24
Advertisement
الأكثر قراءة Lebanon 24

أخبارنا عبر بريدك الالكتروني

 
إشترك
أيضاً في لبنان Lebanon 24
Lebanon24
15:56 | 2026-10-20
Lebanon24
15:46 | 2026-10-20
Lebanon24
15:11 | 2026-10-20
Lebanon24
15:00 | 2026-10-20
Lebanon24
14:00 | 2026-10-20
Lebanon24
13:57 | 2026-10-20
فيديو
Lebanon 24 leader in online news
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
مباشر
الأبرز
لبنان
فيديو
خاص
إقتصاد
عربي-دولي
متفرقات
أخبار عاجلة
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
Follow Us
Youtube
Instagram
Threads
Whatsapp Channel
Twitter
Facebook
RSS
Google News
Download our application
IOS
Android
 
Softimpact Softimpact web design and development company website
Privacy policy
من نحن
لإعلاناتكم
للاتصال بالموقع
Privacy policy
جميع الحقوق محفوظة © Lebanon24