بخاش : لجنة مكافحة منتحلي صفة عامل في القطاع الصحي تبدأ عملها قبل نهاية العام

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تابع رئيس تجمع نقباء المهن الصحية في البروفسور يوسف بخاش ملف منتحلي صفة عامل في القطاع الصحي مع المديرالعام وئام ابو في لقاء جمعهما في تنفيذًا لقرار الوزير الدكتور ركان بتشكيل لجنة متابعة تتخذ من وزارة الصحة مقرًا لها.وقال بخاش بعد اللقاء : "تشرفت بلقاء المدير بوصفه رئيسًا للجنة المعينة من قبل معالي الوزير واطلعت منه على اسماء وهم : الدكتور وئام ابو حمدان رئيسًا والدكتور برنار غانم مسؤول العناية الطبية والدكتور انطوان رومانوس المهن الطبية والسيدة كلوتين مخلوف رئيسة قسم الدروس والقضايا والسيدة هيفاء منسقة دائرة الرعاية الصحية الأولية والبروفسور يوسف بخاش رئيس تجمع نقباء المهن الصحية في لبنان.كما توافقنا على تعيين مندوب أو منسق من كل نقابة معنية بالقطاع الصحي ليشكل صلة الوصل بين نقابته واللجنة. على امل أن تبدأ هذه اللجنة عملها فعليا في مكافحة منتحلي صفة عامل في القطاع الصحي قبل نهاية العام".