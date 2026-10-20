تهديد وإنذار بالاخلاء في برعشيت.. إليكم التفاصيل

في السياق، أعلنت بلدية برعشيت، في بيان، أنّها "تتابع ملابسات اتصال هاتفي تلقّاه أحد المواطنين في البلدة، طُلب منه خلاله إخلاء منزله الواقع أسفل مركز الشؤون الاجتماعية
".
وأوضحت البلدية أنّها "بادرت فور ورود الاتصال إلى التواصل مع الجيش اللبناني
لمتابعة الموضوع والتحقّق من ملابساته"، مشيرةً إلى أنّ "الجيش تولّى استكمال الإجراءات اللازمة والتواصل مع لجنة مراقبة وقف الأعمال العدائية (الميكانيزم)، للتحقّق من مصدر الاتصال وما إذا كان صادرًا عن العدو الإسرائيلي
ويشكّل تهديدًا فعليًا".
وأضافت: أنّها "اتخذت إجراءً احترازيًا تمثّل في إقفال الطريق المؤدية إلى المكان المعني، كما جرى إخلاء المنزل المستهدف بالتهديد والمنازل المجاورة له، حرصًا على سلامة المواطنين وتفاديًا لأي خسائر بشرية محتملة".
وأكدت البلدية أنّها" تتابع الموضوع بالتنسيق مع الجهات المعنية، ولا تزال بانتظار الردّ الرسمي من لجنة الميكانيزم، تمهيدًا لاتخاذ الإجراءات المناسبة في ضوء المعطيات المتوافرة".
ودعت البلدية المواطنين إلى "استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وتجنّب تداول الأخبار غير المؤكدة"، مؤكدةً "حرصها على إطلاع الأهالي على المستجدات بكل شفافية ومسؤولية، على أن يصدر أي تحديث عند توافر معلومات موثوق بها".