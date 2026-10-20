تهديد وإنذار بالاخلاء في برعشيت.. إليكم التفاصيل

أفادت معلومات عن أن تهديداً وصل، اليوم الثلاثاء، إلى منزل يقع في مبنى يضم "مستوصف برعشيت" في .

وبحسب مندوبة " "، قطع الجيش الطريق المؤدي إلى المبنى وبدأ التحقق من صحة التهديد، بالتزامن مع إخلاء المستوصف والسكان احترازياً.

وأشارت المعلومات الأولية إلى أن المنزل المستهدف بالتهديد يعود إلى إبراهيم ، ويقع في الطابق السفلي من المبنى.