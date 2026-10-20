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لبنان

كركي التقى جمعية تجار النبطيّة للإطّلاع على أوضاعهم ومطالبهم

Lebanon 24
20-10-2026 | 06:03
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كركي التقى جمعية تجار النبطيّة للإطّلاع على أوضاعهم ومطالبهم
كركي التقى جمعية تجار النبطيّة للإطّلاع على أوضاعهم ومطالبهم photos 0
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إستقبل المدير العام للصندوق الوطني للضمان الإجتماعي الدكتور محمد كركي في مكتبه صباح اليوم، وفداً من "جمعية تجّار النبطية"، برئاسة رئيس جمعية تجار محافظة النبطية موسى الحر شميساني، يرافقه نائب الرئيس حسن حسين وعضو مجلس إدارة غرفة التجارة والصناعة في صيدا والجنوب ابراهيم اسماعيل طيراني، وذلك في حضور نائب رئيس الإتحاد العمالي العام الحج حسن فقيه.
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حيث أطلع الوفد المدير العام على الأوضاع الإقتصادية والأمنية الصعبة التي تمر بها مدينة النبطية والقرى المجاورة جرّاء إستمرار العدوان الإسرائيلي بشكل شبه يومي على جنوب لبنان.

وضمن هذا السياق، شرح الوفد للدكتور كركي، "أوضاع المؤسسات والمصانع ولاسيما تلك التي دُمّرت بالكامل أوالتي تعطّلت كليّاً أو جزئياً عن العمل بسبب الأوضاع التي تمر بها مناطق الجنوب بشكل عام ومدينة النبطية بشكل خاص".

ومن أبرز المطالب التي رُفعت إلى المدير العام ، ما يلي :

1.    بحث الإعفاءات والتسهيلات لجميع المؤسسات والمحلات التجارية في النبطية و ضواحيها سواء تعرّضت لأضرار مباشرة أم لم تتضرّر.

2.    إقرار معالجة إستثنائية  تراعي الإقفال والتعطّل وتراجع النشاط الإقتصادي، وعدم تغريم المؤسسات.

3.    تخفيض مؤقّت لإشتراكات الضمان يتناسب مع تخفيض الدوام والعمل الجزئي.

من جهته أكّد المدير العام متابعة كافة المطالب ووقوفه إلى جانب أصحاب المؤسسات  والأجراء والأهالي في مدينة النبطية لدعم صمودهم وتأمين الحد الأدنى من مقوّمات الحياة في المدينة والجوار.

وأعطى الدكتور كركي تعليماته الفورية للمدراء ورؤساء المصالح المعنيين لوضع الدراسات والحلول المناسبة لمعالجة المشاكل والمطالب المحقّة التي رُفعت إليه من قبل جمعية تجار النبطية.
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