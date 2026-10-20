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لبنان

الكتيبة الفرنسية في "اليونيفيل" قدمت مساعدات مخصصة للنازحين لوحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور

Lebanon 24
20-10-2026 | 06:21
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الكتيبة الفرنسية في اليونيفيل قدمت مساعدات مخصصة للنازحين لوحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور
الكتيبة الفرنسية في اليونيفيل قدمت مساعدات مخصصة للنازحين لوحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور photos 0
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قدّمت الكتيبة الفرنسية العاملة ضمن إطار قوة الأمم المتحدة الموقتة في لبنان "اليونيفيل" مساعدات ومستلزمات مخصّصة للنازحين إلى وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، في إطار دعم الجهود الإنسانية والإغاثية.
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وتم تسليم المساعدات، في حضور قائد الكتيبة الفرنسية الكولونيل كوزان، رئيس اتحاد بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق ومدير وحدة إدارة الكوارث مرتضى مهنا.

وألقى المهندس حسن دبوق كلمة في المناسبة، أشاد فيها ب"دور الكتيبة الفرنسية وجهود قوة اليونيفيل بشكل عام"، مثمّناً "وقوفهم إلى جانب أهلنا النازحين ومساندتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرّون بها"، مؤكدا "أهمية التعاون والتنسيق في دعم النازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية".

بدوره، نوّه قائد الكتيبة الفرنسية الكولونيل كوزان بدور وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، مثمّناً "الجهود التي تبذلها في متابعة شؤون النازحين والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية"، ومؤكداً "أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين في دعم العمل الإغاثي والإنساني".
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