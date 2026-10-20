الكتيبة الفرنسية في "اليونيفيل" قدمت مساعدات مخصصة للنازحين لوحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور

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قدّمت الكتيبة العاملة ضمن إطار الموقتة في "اليونيفيل" مساعدات ومستلزمات مخصّصة للنازحين إلى وحدة في اتحاد بلديات ، في إطار دعم الجهود الإنسانية والإغاثية.وتم تسليم المساعدات، في حضور الفرنسية الكولونيل كوزان، بلديات قضاء صور المهندس حسن دبوق ومدير وحدة إدارة .وألقى المهندس حسن دبوق كلمة في المناسبة، أشاد فيها ب"دور الكتيبة الفرنسية وجهود قوة اليونيفيل "، مثمّناً "وقوفهم إلى جانب أهلنا ومساندتهم في ظل الظروف الإنسانية الصعبة التي يمرّون بها"، مؤكدا "أهمية التعاون والتنسيق في دعم النازحين وتلبية احتياجاتهم الأساسية".بدوره، نوّه قائد الكتيبة الفرنسية الكولونيل كوزان بدور وحدة إدارة الكوارث في اتحاد بلديات قضاء صور، مثمّناً "الجهود التي تبذلها في متابعة شؤون النازحين والاستجابة لاحتياجاتهم الإنسانية"، ومؤكداً "أهمية التعاون والتنسيق بين الجانبين في دعم العمل الإغاثي والإنساني".