عدوان تقدّم باقتراح قانون لتقصير ولاية مجلس النواب

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قدّم ، باسم كتلة " " اقتراح قانون إلى المجلس النيابي يرمي إلى تقصير ولاية المجلس النيابي.وقال عدوان في تصريح له من المجلس: "كلنا نعرف أن المجلس النيابي مدّد لنفسه، ونحن كنا تمنّينا في وقتها أن يكون التمديد لمدة قصيرة، لكن مُدّدت الولاية لفترة نعتبرها طويلة. واليوم كل المؤشرات تشير إلى أن الظروف لن تتغير في المدى المنظور، وكأنه مطلوب أن يبقى هذا المجلس النيابي ممدّداً له إلى أمد إلى متى".وأضاف: "نحن اليوم أحوج ما نكون إلى التجديد في السلطة، وأحوج ما نكون إلى إجراء انتخابات، خصوصاً حول المواضيع الأساسية التي لا يتفق حولها اللبنانيون. وبالتالي، تقدّمنا اليوم باقتراح قانون لتقصير مدة ولاية المجلس، لأن تداول السلطة مهم، والأهم أن هناك قضايا وطنية مهمة، منها السلاح واسترداد الدولة قرارها ووقف هذه الفوضى".وتابع: "لقد قصّرنا المدة لإجراء انتخابات تكون الطروحات الأساسية فيها مبنية على الخيارات، ولتنشأ أكثرية يقرر اللبنانيون من خلالها ماذا يريدون: هل يريدون أن نبقى في الوضع الذي نحن فيه؟ هل يريدون أن يبقى هذا التفلت؟ وهل نريد أن يبقى الوضع الاقتصادي على كف لأنه لا يوجد استقرار؟".وأضاف عدوان: "على اللبنانيين أن يقولوا ماذا يريدون وأن يحددوا خياراتهم، فلنذهب إلى الانتخابات، فالقانون موجود، وفي آخر جلسة أشار إلى أن لديه كل الاستعداد لإجراء الانتخابات في أقرب وقت ممكن".وختم مؤكداً أن "طرح هذا الاقتراح يأتي من أجل تداول السلطة، وهو سبب دستوري، إلى جانب سبب وطني يتمثل في ضرورة الخروج من الأزمة الراهنة عبر خيارات يحددها الشعب اللبناني".