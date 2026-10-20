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لبنان

قرارٌ بسحبها من الأسواق وإتلافها... تعليق التداول بمنتجات ألبان وأجبان هذه المعامل

Lebanon 24
20-10-2026 | 06:43
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قرارٌ بسحبها من الأسواق وإتلافها... تعليق التداول بمنتجات ألبان وأجبان هذه المعامل
قرارٌ بسحبها من الأسواق وإتلافها... تعليق التداول بمنتجات ألبان وأجبان هذه المعامل photos 0
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أصدر وزير الاقتصاد والتجارة سلسلة قرارات تقضي بتعليق تداول منتجات محددة من الألبان والأجبان لثلاثة معامل مختلفة، وذلك حرصاً على الصحة العامة وسلامة المستهلك. وجاءت هذه القرارات بناءً على نتائج تحاليل مخبرية أثبتت عدم مطابقة عينات من منتجات هذه المعامل للمواصفات القياسية اللبنانية.
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وقد شملت القرارات الإجراءات التالية:

أولاً: معمل "ميرال تعنايل" في قب الياس - قضاء زحلة .

المنتجات المخالفة: أجبان من أنواع (فيتا، دوبل كريم) وسلعة اللبنة.

سبب المخالفة: أثبتت التحاليل المخبرية لعينات من هذه المنتجات وجود مادة النشاء واحتوائها على زيوت نباتية.

الإجراء المتخذ: تعلق التداول بجميع المنتجات المذكورة لهذا المعمل في الأسواق اللبنانية. كما طُلب من المعمل سحب منتجاته المعروضة للبيع، واعداد جداول بالكميات المسحوبة خلال فترة ثلاثة أيام تمهيداً لإجراء إتلافها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.

ثانياً: معمل "سنتر ميلك تعنايل" في قب الياس - قضاء زحلة.

المنتجات المخالفة: أجبان من أنواع (حلوم، دوبل كريم، عكاوي تشيكي) وسلعة اللبن.

سبب المخالفة: أثبتت التحاليل المخبرية لعينات من هذه الأجبان واللبن عدم مطابقتها للمواصفات القياسية الناتجة عن وجود مادة النشاء (في أنواع الحلوم والدوبل كريم) واحتوائها على زيوت نباتية (في أنواع الدوبل كريم، العكاوي التشيكي، واللبن).

الإجراء المتخذ: تعلق التداول بجميع المنتجات المذكورة لهذا المعمل في الأسواق اللبنانية.

ثالثاً: معمل "المختار للألبان والأجبان" في حوش السيد علي - قضاء الهرمل .

المنتجات المخالفة: جبنة عكاوي تشيكي.

سبب المخالفة: أثبتت التحاليل المخبرية لعينات من جبنة العكاوي التشيكي عدم مطابقتها للمواصفات من الناحية الجرثومية.

الإجراء المتخذ: تعلق التداول بمنتج جبنة العكاوي التشيكي لهذا المعمل في الأسواق اللبنانية. كما طُلب من المعمل سحب منتجاته المعروضة للبيع، واعداد جداول بالكميات المسحوبة خلال فترة ثلاثة أيام تمهيداً لإجراء إتلافها تحت إشراف وزارة الاقتصاد والتجارة.
 
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