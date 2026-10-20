الأباتي رزق ترأس قداسا في كفردبيان لمناسبة عيد القديس شليطا : للثبات في الإيمان

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ترأس للرهبانية المريمية الأباتي إدمون رزق، لمناسبة عيد القديس شليطا، الذبيحة الإلهية في دير مار شليطا – كفر دبيان، عاونه رئيس الدير الجديد الأب مسلم، في حضور الأب جهاد يونس والأب المدبر جوزيف أبي عون ولفيف من آباء الرهبانية. وتولى الدارسون في الرهبانية خدمة القداس.شارك في الاحتفال رئيس بلدية كفردبيان جان عقيقي ومخاتير البلدة، وحشد من المؤمنين والأصدقاء.وشدد الأباتي رزق، في عظته، على "أهمية الثبات في الإيمان والتمسّك بروحانية الأجداد والثوابت التي شكّلت على مرّ الأجيال أساس الحياة الروحية والاجتماعية، ولا سيّما فضيلة القناعة، والعيش بروح الشكر والاتكال ".وأكّد "عمق العلاقة التاريخية التي تربط أبناء كفردبيان بالرهبانية المارونية المريمية وبمدرسة سيدة اللويزة، إضافة إلى ارتباطهم الوثيق بدير مار شليطا، الذي يشكّل علامة إيمان وشهادة حيّة على تاريخ البلدة وتراثها الروحي. ورفع الصلاة على نيّة جميع الذين بذلوا جهودهم وأسهموا في خدمة الدير والحفاظ على رسالته عبر السنين".وفي ختام الذبيحة الإلهية، تبادل الحاضرون التهاني بالعيد.