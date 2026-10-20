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لبنان

من قانون الإعلام إلى عودة السياح السعوديين... ملفات على طاولة عون

Lebanon 24
20-10-2026 | 07:35
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من قانون الإعلام إلى عودة السياح السعوديين... ملفات على طاولة عون
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شهد قصر بعبدا سلسلة لقاءات تناولت ملفات إعلامية ودبلوماسية وأكاديمية وثقافية، في إطار متابعة العلاقات اللبنانية مع الدول الشقيقة وشؤون المؤسسات الإعلامية والجامعية. وبحث رئيس الجمهورية جوزاف عون مع زواره في سبل تطوير التعاون في هذه المجالات، والتحضيرات للاستحقاقات المقبلة.

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الوزير مرقص
وفي هذا الاطار، استقبل رئيس الجمهورية العماد جوزاف عون وزير الاعلام بول مرقص، وعرض معه شؤون وزارته، وعددا من الملفات الإعلامية.

وبعد اللقاء، أدلى الوزير مرقص بالتصريح التالي الى الصحافيين: 

"تشرفت اليوم بلقاء فخامة رئيس الجمهورية. وكالعادة تطرقنا الى المواضيع العامة لا سيما الإعلامية منها تحديدا، والإستراتيجية الجديدة التي ستطلق لتلفزيون لبنان، والتي تضم سلسلة برامج وتحديثات على المضمون والشكل. وتطرقنا أيضا الى وسائل الإعلام العام وورشة التحديث القائمة فيها، إضافة الى التشريعات الإعلامية وضرورة تطبيقها على نحو سليم ولا سيما قانون الإعلام الجديد. واغتنم المناسبة للتأكيد على أهمية دور جميع وسائل الإعلام في هذا الظرف الدقيق لحماية المجتمع، لكي تبقى لنا الحرية لنمارسها."

 أضاف: "إن قانون الإعلام الجديد اتى لحماية وتكريس الحريات الإعلامية. ولكن في الوقت عينه هناك رهان كبير على دور وسائل الإعلام ويقظتها في سبيل الحفاظ على المكتسبات الاجتماعية ومحاذرة الأخبار المضلِّلة او تبني أي اخبار زائفة من شأنها زعزعة الأمان الاجتماعي، حيث ان الحرية مسؤولية تراعي دقة المرحلة. وكلنا ثقة بدور الإعلام اللبناني في هذا المجال."

وردا على سؤال حول التعديلات على قانون الإعلام التي كان وعد بإنجازها، أجاب: "لقد حصل تواصل مع الجهات المعنية بهذه التعديلات، سواء النقابية منها او الإعلامية او التشريعية، وأصبحت الأمور في المسار التشريعي. وهذا مسار ملك مجلس النواب سواء النواب بصورة منفردة، او عبر اللجان النيابية المختصة، وصولا الى الهيئة العامة. ونحن سنبقى مواكبين لهذه التعديلات وندفع بها قدما."   
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السفير السعودي
الرئيس عون عرض مع السفير السعودي في لبنان فهد بن عبد الرحمن الدوسري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تطويرها في المجالات كافة، وحمّله شكر لبنان للدعم الذي تقدمه القيادة السعودية للشعب اللبناني لاسيما في مجال تسهيل انسياب الصادرات اللبنانية ، مؤكدا ان اللبنانيين ينتظرون عودة أبناء المملكة الى زيارة الربوع اللبنانية وعودة الطيران السعودي إلى لبنان. وجدد الرئيس عون ادانته للاعتداءات التي تعرضت لها المملكة، لاسيما المنشآت الحيوية والمرافق الجوية، مؤكدا تضامن اللبنانيين مع الشعب السعودي الشقيق.

سفير لبنان في سوريا
ثم استقبل الرئيس عون سفير لبنان في سوريا هنري قسطون، وعرض معه العلاقات اللبنانية-السورية والتنسيق بين الوزارلات المختصة في البلدين، لا سيما في المجالات الصناعية والإقتصادية، والأمنية والسياحية، في ضوء الرغبة المتبادلة في تعزيز هذه العلاقات وتطويرها في المجالات كافة.
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رئيس الجامعة الأميركية
وفي قصر بعبدا، رئيس الجامعة الاميركية البروفسور فضلو خوري اطلع رئيس الجمهورية على نتائج جولاته على عدد من الدول لمتابعة اوضاع الطلاب، كما بحث معه شؤوناً أكاديمية تتعلق بالسنة الجامعية.

لجنة مهرجانات بعلبك الدولية
كما عرض الرئيس عون مع وفد من لجنة مهرجانات بعلبك الدولية، ضم السيدة جومانة دبانة والسيدة لميا مبيض البساط والسيد نبيل نجار، التحضيرات الجارية لتنظيم المهرجانات في الصيف المقبل، وحاجات اللجنة المالية واللوجستية.
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والتقى عون بعد ظهر اليوم، رجل الأعمال اللبناني المهندس رضا جفال، يرافقه المحامي كريم قبيسي، واطّلع على المشاريع الاستثمارية التي تنفّذها مجموعة شركات المهندس جفال في لبنان وحول العالم.

وأكد ‏رئيس الجمهورية أنّ "لبنان يبقى، رغم كلّ الظروف، قُبلة أنظار المستثمرين"، مشدّدًا على "حرص الدولة على تشجيع الاستثمار من خلال توفير عوامل الاستقرار كافة".
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