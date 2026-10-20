اجتاز حاجز الجيش.. مناشدة للعثور على شاب يعاني من اضطرابات نفسية

فُقد الاتصال بالشاب محمد ، من بلدة كفرا، بعدما اجتاز حاجز الجيش عند مفرق بلدتي صربين وكفرا متوجهاً نحو صربين، وفق ما افادت مندوبة " ".

وبحسب عائلته، يعاني الشاب من اضطرابات نفسية، وقد ناشد شقيقه التحرك سريعاً للعثور عليه وضمان سلامته.