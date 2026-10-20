اجتاز حاجز الجيش.. مناشدة للعثور على شاب يعاني من اضطرابات نفسية

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فُقد الاتصال بالشاب محمد أحمد طالب، من بلدة كفرا، بعدما اجتاز حاجز الجيش عند مفرق بلدتي صربين وكفرا متوجهاً نحو صربين، وفق ما افادت مندوبة "لبنان24".
وبحسب عائلته، يعاني الشاب من اضطرابات نفسية، وقد ناشد شقيقه الأجهزة الأمنية التحرك سريعاً للعثور عليه وضمان سلامته.
فُقد الاتصال بالشاب محمد أحمد طالب، من بلدة كفرا، بعدما اجتاز حاجز الجيش عند مفرق بلدتي صربين وكفرا متوجهاً نحو صربين، وفق ما افادت مندوبة "لبنان24".
وبحسب عائلته، يعاني الشاب من اضطرابات نفسية، وقد ناشد شقيقه الأجهزة الأمنية التحرك سريعاً للعثور عليه وضمان سلامته. https://t.co/Ov4kNW6S4N— lebanon 24 (@Lebanon24) October 20, 2026
فُقد الاتصال بالشاب محمد أحمد طالب، من بلدة كفرا، بعدما اجتاز حاجز الجيش عند مفرق بلدتي صربين وكفرا متوجهاً نحو صربين، وفق ما افادت مندوبة "لبنان24".
وبحسب عائلته، يعاني الشاب من اضطرابات نفسية، وقد ناشد شقيقه الأجهزة الأمنية التحرك سريعاً للعثور عليه وضمان سلامته. https://t.co/Ov4kNW6S4N