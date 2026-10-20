شيخ العقل استقبل سفير مصر وأيّد نداء الأزهر: المرحلة مصيرية تحتاج للتضامن العربي والإسلامي

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استقبل شيخ العقل لطائفة الموحدين الدروز الشيخ الدكتور سامي أبي المنى في دار الطائفة – اليوم سفير مصر العربية الجديد في تميم خلاف، وتناول اللقاء مجمل الأوضاع العامة في لبنان والمنطقة في ضوء التطورات المتسارعة، والدور الذي تضطلع به جمهورية مصر العربية راهناً.وقد رحّب الشيخ أبي المنى بالسفير خلاف، متمنياً له كل التوفيق والنجاح في مهامه الديبلوماسية في لبنان، مؤكدا "عمق العلاقات التاريخية والأخوية التي تجمعنا مع مصر، وضرورة تطويرها وتعزيزها على كافة المستويات"، مشيداً "بالدور المصري المحوري على مستوى لبنان والمنطقة، وهو الدور الذي لمسناه بشكل واضح خلال الفترة التي أعقبت أحداث مدينة السويداء في ".وأضاف: "نتأسف بالغ الأسف لما يجري في منطقة الخليج ويطال الأمن القومي العربي والإسلامي برمّته، وهذا التدمير الممنهج لمقدرات الأمة وثرواتها ومستقبل أجيالها. حرب لا منتصر فيها، بل الكل فيها خاسر، لما ستتركه من تداعيات كارثية على استقرار المنطقة بأسرها. وحسناً فعل فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر الشريف بدعوته لوقف هذه الحرب فوراً، من خلال النداء المقدّر الصادر عنه، والذي نؤيده حقناً للدماء وصوناً لكرامة هذه الأمة".وتابع: "أمام ما نشهده من حروب وتوترات وفوضى، نحن أحوج ما نكون اليوم للتمسك بالثوابت القيَميّة والخصوصيات الايمانية وبهويتنا التاريخية العربية والإسلامية، فالمرحلة المصيرية التي تمر بها منطقتنا لا يمكن مواجهتها إلا بوحدة الصف والتضامن العربي والإسلامي الحقيقي للحفاظ على مقدراتنا أمام حجم التحديات".من جانبه، أكد السفير المصري على "دعم مصر الكامل لتحقيق الأمن والاستقرار في لبنان خلال هذا المنعطف الهام الذي يمر به"، مشيداً "بالروابط الأخوية والتاريخية التي تجمع البلدين الشقيقين"، منوهاً إلى "الدور الهام الذي تضطلع به القيادات الروحية والدينية في لبنان اتصالاً بالحفاظ على وحدة النسيج الوطني اللبناني".كما أعرب السفير خلاف عن "اعتزاز مصر بالعلاقات التي تربطها بمختلف المكونات وتقديرها للدور الفاعل والمسؤول الذي تضطلع به للمساهمة في النهوض بلبنان وتكريس مكانته كرمز للعيش المشترك والتعددية، وبما يصون استقرار لبنان ووحدته الوطنية".واستقبل شيخ العقل المستشار الثقافي في سفارة الجمهورية الإسلامية في لبنان السيد محمد رضا مرتضوي، يرافقه الدكتور ، وجرى البحث في عدد من والمواضيع الثقافية والإسلامية العامة.مجلس إدارةوترأس شيخ العقل - رئيس المجلس المذهبي، اجتماعاً لمجلس إدارة المجلس المذهبي لمناقشة جدول أعماله.شانيهواستقبل الشيخ ابي المنى في دارته في شانيه مجموعة من جمعية Lebanese Druze Convention (LDC) برئاسة السيدة غادة الجردي لعرض تطلعات الجمعية المستقبلية لصيف 2027، ومنها المؤتمر الدرزي والعرس الجماعي.