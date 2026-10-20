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لبنان

تصعيد إسرائيلي في الجنوب.. غارات وقصف مدفعي وتهديد باستهداف منزل

Lebanon 24
20-10-2026 | 08:54
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شهدت مناطق جنوبية، اليوم الثلاثاء، تصعيداً إسرائيلياً واسعاً، إذ أطلقت القوات الإسرائيلية رشقات رشاشة باتجاه مدينة الخيام في قضاء مرجعيون، ونفّذت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في محيط بلدة بيت ياحون، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف برعشيت.

وأفادت المعلومات بتنفيذ غارتين على أطراف بلدة كفرتبنيت لجهة النبطية الفوقا، فيما سُجل تحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق قرى معروب والحميري وباريش وطيرفلسيه وشحور والحلوسية ودير قانون النهر، إضافة إلى تحليق مسيّرة على علو منخفض فوق بلدة عبا.

وفي برعشيت، تلقى منزل إبراهيم علي إسماعيل، الواقع في الطابق السفلي من مبنى مستوصف الشؤون، تهديداً إسرائيلياً بالقصف.

كما أشارت معلومات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل على فتح طريق مستحدثة من نهر زوطر باتجاه يحمر.

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وفي موازاة التصعيد، يواصل فريق من وزارة الأشغال العامة والنقل تزفيت الجزء الذي استهدفته غارة إسرائيلية على الطريق العام بين مفرق الخيام وبلدة دبين في قضاء مرجعيون، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة.

 
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