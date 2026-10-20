تصعيد إسرائيلي في الجنوب.. غارات وقصف مدفعي وتهديد باستهداف منزل

شهدت مناطق جنوبية، اليوم الثلاثاء، تصعيداً إسرائيلياً واسعاً، إذ أطلقت القوات رشقات رشاشة باتجاه مدينة في قضاء ، ونفّذت عمليات تمشيط بالأسلحة الرشاشة في محيط بلدة بيت ياحون، بالتزامن مع قصف مدفعي استهدف برعشيت.

وأفادت المعلومات بتنفيذ غارتين على أطراف بلدة كفرتبنيت لجهة الفوقا، فيما سُجل تحليق مكثف للطائرات المسيّرة فوق قرى معروب والحميري وباريش وطيرفلسيه وشحور والحلوسية ودير قانون النهر، إضافة إلى تحليق مسيّرة على علو منخفض فوق بلدة عبا.

وفي برعشيت، تلقى منزل إبراهيم ، الواقع في الطابق السفلي من مبنى مستوصف الشؤون، تهديداً إسرائيلياً بالقصف.

كما أشارت معلومات ميدانية إلى أن القوات الإسرائيلية تعمل على فتح طريق مستحدثة من نهر زوطر باتجاه يحمر.

القوات الإسرائيلية تعمل على فتح طريق مستحدثة من نهر زوطر باتجاه يحمر. https://t.co/VNtQ8FDqcn — 24 (@Lebanon24) October 20, 2026 Advertisement

وفي موازاة التصعيد، يواصل فريق من تزفيت الجزء الذي استهدفته غارة إسرائيلية العام بين مفرق الخيام وبلدة دبين في قضاء مرجعيون، وإجراء أعمال الصيانة اللازمة.